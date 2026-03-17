  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта
5

Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта

Дончич показывает результативность, которую в «Лейкерс» не видели больше 15 лет.

Сегодня звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич привел свою команду к победе над «Хьюстоном» со счетом 100:92. Он закончил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.

За последние шесть игр Дончич в среднем набирает 37,8 очка. Это самая результативная шестиматчевая серия в рамках одного сезона для игрока «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта (2011/12), когда тот набирал 39,5 очка.

В текущем сезоне Дончич является лучшим бомбардиром НБА, принося своей команде 32,9 очка.

Благодаря успеху в игре с «Рокетс» победная серия «Лейкерс» достигла шести матчей. Сейчас команда занимает третье место в Западной конференции с результатом 43-25.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА
logoКобе Брайант
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неуважение к легенде, нужно сбавлять, чтобы не превзойти достижение и никого не оскорбить
Ответ Sergio Sunday
Во во
Еще и белый, совсем непорядок
Ответ Sergio Sunday
У Кобе была серия с 49 очками в среднем за 6 игр, так что до побития этого рекорда далековато
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
