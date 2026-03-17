Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта
Дончич показывает результативность, которую в «Лейкерс» не видели больше 15 лет.
Сегодня звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич привел свою команду к победе над «Хьюстоном» со счетом 100:92. Он закончил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.
За последние шесть игр Дончич в среднем набирает 37,8 очка. Это самая результативная шестиматчевая серия в рамках одного сезона для игрока «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта (2011/12), когда тот набирал 39,5 очка.
В текущем сезоне Дончич является лучшим бомбардиром НБА, принося своей команде 32,9 очка.
Благодаря успеху в игре с «Рокетс» победная серия «Лейкерс» достигла шести матчей. Сейчас команда занимает третье место в Западной конференции с результатом 43-25.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
