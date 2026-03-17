Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта

Дончич показывает результативность, которую в «Лейкерс» не видели больше 15 лет.

Сегодня звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич привел свою команду к победе над «Хьюстоном» со счетом 100:92. Он закончил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.

За последние шесть игр Дончич в среднем набирает 37,8 очка. Это самая результативная шестиматчевая серия в рамках одного сезона для игрока «Лейкерс » со времен Кобе Брайанта (2011/12), когда тот набирал 39,5 очка.

В текущем сезоне Дончич является лучшим бомбардиром НБА , принося своей команде 32,9 очка.

Благодаря успеху в игре с «Рокетс» победная серия «Лейкерс» достигла шести матчей. Сейчас команда занимает третье место в Западной конференции с результатом 43-25.