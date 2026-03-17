Джейлен Браун (41 очко) и Девин Букер (40) сошлись в дуэли

Браун и Букер стали главными героями матча.

В сегодняшнем матче звездные баскетболисты Джейлен Браун и Девин Букер стали самыми результативными игроками «Бостона » и «Финикса » соответственно.

На счету Брауна 41 очко (18 в четвертой четверти) при 10 из 20 с игры, 2 из 5 трехочковых и 19 из 21 штрафных, а также 7 подборов и 6 передач при 4 потерях.

Букер ответил 40 очками, реализовав 15 из 24 с игры, 2 из 7 из-за дуги и 8 из 9 с линии. Кроме этого, у него 3 подбора и 6 передач при 7 потерях.

«Селтикс» записали на свой счет 12 из последних 13 набранных в матче очков и одержали верх – 120:112.