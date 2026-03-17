  • Стивен Эй Смит: «Баркли пора прекратить ныть по поводу того, что «Лейкерс» не претенденты на титул. Топ-3 в конференции – претендент»
15

Стивен Эй Смит: «Баркли пора прекратить ныть по поводу того, что «Лейкерс» не претенденты на титул. Топ-3 в конференции – претендент»

Стивен Эй Смит защитил «Лейкерс» от нападок члена Зала славы.

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит призвал легенду НБА Чарльза Баркли перестать критиковать «Лейкерс».

Во время трансляции матча «Лейкерс» против «Наггетс» телевизионный эксперт заявил, что «победа «озерников» станет для меня ночным кошмаром, потому что все снова начнут нести этот бред про их притязания на титул».

«Чарльзу нужно успокоиться. Перестань ныть. У тебя хорошая работа, ты отлично выглядишь, хорошо себя чувствуешь, готовишься к турниру NCAA. Тебе прекрасно платят, ты кайфуешь у себя в Атланте, а скоро поедешь в Дейтон на игры студентов. Просто расслабься, успокойся. Команда, занимающая место в Топ-3 конференции – это претендент на победу. Ты это знаешь.

Посмотрите на игру Луки, на Остина Ривза, на эффективность Леброна. Он знает о баскетболе все, профессор игры, он сможет найти свое место в этом составе», – произнес Стивен Эй Смит.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
15 комментариев
В прошлом году они тоже были третьими в конфе и мы все помним, чем это закончилось)
Ответ ManOfWar
В прошлом году они тоже были третьими в конфе и мы все помним, чем это закончилось)
Ага)
"LeBron! Ant-man, Batman, Superman, Lakers in ✋! Shiiit!" (c)
Да ладно! Смит признал эффективность Брона. Чудеса.
Ответ Stan WarHammer
Да ладно! Смит признал эффективность Брона. Чудеса.
Хоть Смит и набрасывает на вентилятор без перерыва, но не думаю что от него хоть раз в сторону Леброна звучали слова типа "неэффективный, мусорный игрок"
У Стивена контрактный год чтоль скоро?Чего это он чудит?
