«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом

Джеймс поделился фотографией своего повреждения после нырка за мячом.

В клатче игры против «Денвера» звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отличился самоотверженным нырком за мячом.

В соцсетях Джеймс поделился фотографией последствий, пошутив, что больше так делать не стоит.

«Думаю, с нырками за мячом в этом сезоне покончено. Больно 😣! LOL!» – написал 41-летний баскетболист.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
Кто-то куснул шоколадный рулет с вишневой начинкой
Frambini малина в молочном шоколаде
Коленку ободрал. Страшное дело.
К этой фотке надо было прикрепить хит от Вадима Казаченко
Might be it - вот и всё
Материалы по теме
Гениальный пас Йокича, нырок Леброна, победный от Дончича. Что за матч между «Лейкерс» и «Денвером»!
15 марта, 09:40
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
15 марта, 07:46
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» разобрался с «Самарой»
3 минуты назад
Сандро Мамукелашвили: «Хочу завершить карьеру в Европе. Надеюсь сыграть в европейской лиге НБА»
36 минут назад
Владельцы «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана» претендуют на создание команд в европейской лиге НБА
сегодня, 15:20
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 15:03Live
Айзейя Стюарт пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 14:57
Winline Basket Cup. «Уралмаш» принимает «Игокею»
сегодня, 14:34Live
Руди Гобер: «Моя цель – стать чемпионом НБА и лучшим защитником в истории»
сегодня, 14:15
Пейтон Уотсон должен вернуться в строй на этой неделе
сегодня, 13:40
Уорти рассмеялся, когда осознал, как быстро Дончич догнал его по количеству 30-очковых матчей: «У меня на это ушло 14 лет. А у него – полтора года»
сегодня, 12:20Видео
Кевин Дюрэнт: «Я и есть нападение. Cоперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
6 минут назадФото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
18 минут назад
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
48 минут назад
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
сегодня, 15:45
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
сегодня, 14:33Live
Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»
сегодня, 13:17
Керр точно хороший тренер для «Уорриорс»? Разбираемся в подкасте про НБА
сегодня, 12:53ВидеоСпортс"
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 12:30
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
сегодня, 09:47
Рекомендуем