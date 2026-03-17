«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом
Джеймс поделился фотографией своего повреждения после нырка за мячом.
В клатче игры против «Денвера» звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отличился самоотверженным нырком за мячом.
В соцсетях Джеймс поделился фотографией последствий, пошутив, что больше так делать не стоит.
«Думаю, с нырками за мячом в этом сезоне покончено. Больно 😣! LOL!» – написал 41-летний баскетболист.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Коленку ободрал. Страшное дело.
К этой фотке надо было прикрепить хит от Вадима Казаченко
Might be it - вот и всё
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем