«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом

В клатче игры против «Денвера» звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс отличился самоотверженным нырком за мячом .

В соцсетях Джеймс поделился фотографией последствий, пошутив, что больше так делать не стоит.

«Думаю, с нырками за мячом в этом сезоне покончено. Больно 😣! LOL!» – написал 41-летний баскетболист.