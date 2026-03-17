Джимми Батлер: «Я очень хочу вернуться. Пока не могу сказать, когда»

Джимми Батлер рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.

Звезда «Уорриорз» Джимми Батлер рассказал о своем настрое после разрыва крестообразной связки колена.

«Перенес операцию на колене. Сейчас все хорошо, не могу ни на что пожаловаться.

Я очень хочу вернуться, мы все это знаем. Пока не могу сказать, когда. Очевидно, как можно скорее, чтобы помочь своим ребятам выигрывать матчи. Как только мое тело будет готово, я обещаю, что сразу же постараюсь вернуться на площадку», – заявил 36-летний баскетболист.