Джимми Батлер: «Я очень хочу вернуться. Пока не могу сказать, когда»

Джимми Батлер рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.

Звезда «Уорриорз» Джимми Батлер рассказал о своем настрое после разрыва крестообразной связки колена.

«Перенес операцию на колене. Сейчас все хорошо, не могу ни на что пожаловаться.

Я очень хочу вернуться, мы все это знаем. Пока не могу сказать, когда. Очевидно, как можно скорее, чтобы помочь своим ребятам выигрывать матчи. Как только мое тело будет готово, я обещаю, что сразу же постараюсь вернуться на площадку», – заявил 36-летний баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Здоровья Джимбо. Надеюсь вернется на свой уровень. Никогда не забуду поход Батлера с Майами.
Затащить Майами дважды в финал НБА (2020 и 2023) - это дорогого стоит...
Очевидно же что к декабрю-январю
Недавно была статья про тэйтума и восстановление. Там очень разные сроки лечения
Батлеру 36 лет, а Тейтуму недавно только 28 исполнилось. Это тоже влияет
