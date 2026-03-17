Трэй Янг получил травму бедра в пятом матче за «Вашингтон»

Трэй Янг снова травмировался.

Разыгрывающий «Уизардс» Трэй Янг получил ушиб правого бедра и вынужден был досрочно покинуть площадку в матче против «Голден Стэйт » (117:125) в понедельник.

Янг получил повреждение в результате столкновения с Уиллом Ричардом за 7:53 до конца третьей четверти.

Трэй успел набрать 21 очко, реализовав 7 из 11 с игры, а также 5 передач и 2 подбора за 21 минуту. Звездный плеймейкер проводил пятую встречу за столичный клуб после обмена из «Хоукс» перед дедлайном.