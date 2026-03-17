Трэй Янг получил травму бедра в пятом матче за «Вашингтон»

Трэй Янг снова травмировался.

Разыгрывающий «Уизардс» Трэй Янг получил ушиб правого бедра и вынужден был досрочно покинуть площадку в матче против «Голден Стэйт» (117:125) в понедельник.

Янг получил повреждение в результате столкновения с Уиллом Ричардом за 7:53 до конца третьей четверти.

Трэй успел набрать 21 очко, реализовав 7 из 11 с игры, а также 5 передач и 2 подбора за 21 минуту. Звездный плеймейкер проводил пятую встречу за столичный клуб после обмена из «Хоукс» перед дедлайном.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Wizards Muse
Материалы по теме
НБА. 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Бостон» победил «Финикс» благодаря 41 очку Джейлена Брауна и другие результаты
сегодня, 08:15
Стефен Карри вскочил с места после постер-данка Де’Энтони Мелтона
сегодня, 06:14Видео
Эл Хорфорд и Сет Карри пропустят минимум одну неделю
вчера, 07:08
Сандро Мамукелашвили: «Хочу завершить карьеру в Европе. Надеюсь сыграть в европейской лиге НБА»
3 минуты назад
Владельцы «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана» претендуют на создание команд в европейской лиге НБА
58 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 15:03Live
Единая лига ВТБ. «Самара» встречается с «Енисеем»
сегодня, 15:02Live
Айзейя Стюарт пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 14:57
Winline Basket Cup. «Уралмаш» принимает «Игокею»
сегодня, 14:34Live
Руди Гобер: «Моя цель – стать чемпионом НБА и лучшим защитником в истории»
сегодня, 14:15
Пейтон Уотсон должен вернуться в строй на этой неделе
сегодня, 13:40
Уорти рассмеялся, когда осознал, как быстро Дончич догнал его по количеству 30-очковых матчей: «У меня на это ушло 14 лет. А у него – полтора года»
сегодня, 12:20Видео
Кевин Дюрэнт: «Я и есть нападение. Cоперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно»
сегодня, 11:55
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
15 минут назад
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
33 минуты назад
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
сегодня, 14:33Live
Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»
сегодня, 13:17
Керр точно хороший тренер для «Уорриорс»? Разбираемся в подкасте про НБА
сегодня, 12:53ВидеоСпортс"
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 12:30
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
сегодня, 09:47
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
