  • Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
Дюрэнт рассматривает изменение своего стиля игры после поражения от «Лейкерс».

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт взял на себя вину за проигрыш «Лейкерс» и порассуждал, как ему нужно действовать, если соперник сдваивается на нем при розыгрыше мяча.

«Я не знаю, думаю, нам просто нужно реализовывать свои моменты. Может быть, мне просто нужно уйти с дороги, встать в угол, освободить пространство для других парней. Некоторые команды, когда я получаю мяч, просто идут ва-банк и говорят: «Мы будем его встречать вдвоем, сзади поставим «зону» и посмотрим, что получится, пусть даже они будут бросать открытые броски – нас это устроит». Но, честно говоря, мне просто нужно уйти с дороги.

Ставить заслоны, бросать с получения, освобождать пространство для партнеров. Наверное, мне нужно отойти в сторону и позволить другим парням вести мяч», – сказал Дюрэнт.

Форвард набрал 16 очков в первой половине встречи, однако во второй отметился только 2. На счету Дюрэнта также множество потерь на финальном отрезке матча.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Кевина Дюрэнта
Может next chapter? А то что-то засиделся в Техасе
наверное явно с ним что-то не так - этот хьюстон казался идеальным вариантом,а вон оно как выходит((((
Выскажу мнение, возможно не популярное, но по мне КД никогда не был харизматичным лидером. Это штука , которая не тренируется. Эта черта либо есть, либо нет. КД великий игрок, но не способен вести за собой в отличии от Леброна, Карри, Кобе, Уэйда. Он в этом плане схож с Кармело (у которого такими лидерами был Биллапс в Денвере и Кидд в Никс). Поэтому без такого лидера рядом, игроки типа КД, Мело, Букера , да даже Яниса (у которого был Холидей) полностью не реализовываются - не выигрывают титулы без них.
Вы высказали самое популярное мнение на свете
К сожалению так и есть. Каких бы ему команд не собирали, что в Бруклине, что в Санз и тут, везде одно и тоже. КД не лидер. В Хьюстон его брали наоборот как помощь Шенгюну и Томпсону, но выходит как обычно. Сплотить и настроить команду - это вообще не про него.
Да все просто. Дюрант не может правильно определить тех, кто реально хочет побеждать. Уже 3 команда, где молодые вместо роста при лучшем тупо стоят на месте и ждут, чтоб Дюра все сделал за них. Так как Дюра спичка, то не может еб.льники разбить, и недовольство через комменты высказывает.
Но некоторые скажут, что он не лидер. Но кто сказал, что молодым мультимиллионерам нужен лидер, если каждый из них должен быть лидером, ибо Дюра это идеальный раздражитель для лидера. Ибо у каждого лидера возникнет мысль, а какого фига тут 37 летний приходит и указывает нам как играть, щас мы ему покажет кто реально лучший на площадке. Но этого не происходит. Это проблема не Дюры и точка!
Да лана, старина, не парься. Просто кроме тебя в Ракетах некому попадать. На тебя вся у их надёжа и опора. Нормальные болелы всё видят
В атаке пошире, в защите поуже
