Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»

Дюрэнт рассматривает изменение своего стиля игры после поражения от «Лейкерс».

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт взял на себя вину за проигрыш «Лейкерс » и порассуждал, как ему нужно действовать, если соперник сдваивается на нем при розыгрыше мяча.

«Я не знаю, думаю, нам просто нужно реализовывать свои моменты. Может быть, мне просто нужно уйти с дороги, встать в угол, освободить пространство для других парней. Некоторые команды, когда я получаю мяч, просто идут ва-банк и говорят: «Мы будем его встречать вдвоем, сзади поставим «зону» и посмотрим, что получится, пусть даже они будут бросать открытые броски – нас это устроит». Но, честно говоря, мне просто нужно уйти с дороги.

Ставить заслоны, бросать с получения, освобождать пространство для партнеров. Наверное, мне нужно отойти в сторону и позволить другим парням вести мяч», – сказал Дюрэнт.

Форвард набрал 16 очков в первой половине встречи, однако во второй отметился только 2. На счету Дюрэнта также множество потерь на финальном отрезке матча.