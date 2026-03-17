Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт взял на себя вину за проигрыш «Лейкерс» и порассуждал, как ему нужно действовать, если соперник сдваивается на нем при розыгрыше мяча.
«Я не знаю, думаю, нам просто нужно реализовывать свои моменты. Может быть, мне просто нужно уйти с дороги, встать в угол, освободить пространство для других парней. Некоторые команды, когда я получаю мяч, просто идут ва-банк и говорят: «Мы будем его встречать вдвоем, сзади поставим «зону» и посмотрим, что получится, пусть даже они будут бросать открытые броски – нас это устроит». Но, честно говоря, мне просто нужно уйти с дороги.
Ставить заслоны, бросать с получения, освобождать пространство для партнеров. Наверное, мне нужно отойти в сторону и позволить другим парням вести мяч», – сказал Дюрэнт.
Форвард набрал 16 очков в первой половине встречи, однако во второй отметился только 2. На счету Дюрэнта также множество потерь на финальном отрезке матча.
Но некоторые скажут, что он не лидер. Но кто сказал, что молодым мультимиллионерам нужен лидер, если каждый из них должен быть лидером, ибо Дюра это идеальный раздражитель для лидера. Ибо у каждого лидера возникнет мысль, а какого фига тут 37 летний приходит и указывает нам как играть, щас мы ему покажет кто реально лучший на площадке. Но этого не происходит. Это проблема не Дюры и точка!