Лука Дончич в 6-й игре подряд набрал 30+ очков. У «Лейкерс» 6-матчевая победная серия

Дончич помог «Лейкерс» продлить победную серию, снова набрав больше 30 очков.

Звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич стал самым результативным игроком победного матча против «Хьюстона » (100:92), набрав 36 очков.

За 40 минут на площадке Дончич реализовал 14 из 27 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 4 из 5 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 4 передачи.

Суперзвезда «Лос-Анджелеса» набрал 30+ очков в шестой игре подряд. Команда выиграла все эти матчи.