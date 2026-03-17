Лука Дончич в 6-й игре подряд набрал 30+ очков. У «Лейкерс» 6-матчевая победная серия

Дончич помог «Лейкерс» продлить победную серию, снова набрав больше 30 очков.

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным игроком победного матча против «Хьюстона» (100:92), набрав 36 очков.

За 40 минут на площадке Дончич реализовал 14 из 27 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 4 из 5 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 4 передачи.

Суперзвезда «Лос-Анджелеса» набрал 30+ очков в шестой игре подряд. Команда выиграла все эти матчи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Лейкерс прямо сейчас одни из сильнейших на западе. Кто бы мог подумать
Ответ Александр Синенко
Факт. Особенно хочется Смарта отметить
Ответ Александр Синенко
Надеюсь тенденция сохранится, но я скептичен к этому составу особенно с Леброном. Статистика говорит, что он хорош только сам по себе, а в сочетании с Лукой или Ривзом плох, но последние матчи они вместе неплохо смотрятся, дед начал играть скорее ролевика, просто я не верю, что эго позволит ему долго быть в такой роли, а с этим уйдет и баланс
Какой рекорд?
Ответ Happa4
В гугле побанили? 😂 65 матчей
Лука отдохнул в середине сезона, пока пытался решить семейный вопрос. И теперь его не остановить
