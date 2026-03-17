  • Джейлен Браун о возвращении Тейтума: «Я провожу отличный сезон. И пусть иногда приходится непросто, следует думать о командной цели»
Джейлен Браун рассказал, как ему приходится после возвращения Тейтума.

По словам защитника «Селтикс» Джейлена Брауна, возвращение в строй Джейсона Тейтума по ходу сезона сильно повлияло на его роль и игру.

«Это требует смирения и понимания. Джей Ти чрезвычайно важен для нас в достижении наших целей. Сложно спорить с тем, что я провожу отличный сезон. И пусть иногда приходится непросто, мне все же следует думать о более глобальной командной цели.

Я всегда ставлю на первое место команду и общую перспективу.

Но все в порядке. Мы в конечном итоге мы побеждаем, нужно продолжать это делать. У нас еще есть время. Процесс не будет идеальным. С теми же «Санз» сегодня мы могли бы добиться победы более уверенно, но сделать этот шаг вперед и вырасти необходимо к старту плей-офф. Мне нужно быть терпеливым.

Всем нужно быть терпеливыми. Сейчас вы видите не лучшую версию команды, но мы идем шаг за шагом», – заявил Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CLNS Media Boston Sports Network
Слова не мальчика, но мужа.
Настоящий сын зелёной трясины🫰
