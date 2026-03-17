Стефен Карри вскочил с места после постер-данка Де’Энтони Мелтона

Бросок сверху от Мелтона понравился Карри.

Защитник «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтон стал автором яркого момента в матче против «Вашингтона », забросив сверху через защитника Шарифа Купера . Данк понравился лидеру «Уорриорс» Стефену Карри и заставил его вскочить с места на скамейке.

«Голден Стэйт » выиграл матч, принеся Стиву Керру его 600-ю победу в качестве тренера , – 125:117.