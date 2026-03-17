Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без Леброна: «Игроки испытывают перед ним благоговение»
Агент Леброна отреагировал на критику в адрес 41-летнего форварда.
Агент Леброна Джеймса Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без 41-летнего форварда.
На прошлой неделе обсуждалась статистика 9-2 «озерников» в матчах, когда Лука Дончич и Остин Ривз играли без Джеймса.
«Вы можете слышать всю эту чушь о том, что команда становится лучше без Леброна, но я никогда в жизни не видел команды, которая была бы лучше без Леброна Джеймса. Им надо разобраться, как правильно использовать свои ресурсы.
Стоит учитывать хотя бы сам фактор его присутствия. Большинство парней, которые выходят на площадку вместе с Леброном Джеймсом, испытывают перед ним благоговение», – считает Рич Пол.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
5 комментариев
Если на площадке Брон уже сдаёт, то дисциплине, самосовершенствованию и преданности делу он может научить и дать фору кому угодно. К тому же я думаю сейчас у них командная химия не хуже, чем была с братишками в Майами, в первую очередь с Ривзом и Дончичем.
Даже в его возрасте он лучше более восьмидесяти процентов всех игроков лиги. Так что есть в том числе вопросы и к тренеру по организации игры. Но вроде бы свет в конце тоннеля в последних матчах появился. Правда, как по мне, даже самой лучшей игры тройки лидеров Лейкерс не хватит для победы в серии над Оклахомой, да и с Денвером и Миннесотой только удача поможет...
Линию партии надо соблюдать.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем