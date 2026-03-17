Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без Леброна: «Игроки испытывают перед ним благоговение»

Агент Леброна Джеймса Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без 41-летнего форварда.

На прошлой неделе обсуждалась статистика 9-2 «озерников» в матчах, когда Лука Дончич и Остин Ривз играли без Джеймса.

«Вы можете слышать всю эту чушь о том, что команда становится лучше без Леброна, но я никогда в жизни не видел команды, которая была бы лучше без Леброна Джеймса. Им надо разобраться, как правильно использовать свои ресурсы.

Стоит учитывать хотя бы сам фактор его присутствия. Большинство парней, которые выходят на площадку вместе с Леброном Джеймсом, испытывают перед ним благоговение», – считает Рич Пол.