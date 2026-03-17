Видео
5

Кевин Дюрэнт получил свой первый неспортивный фол сезона, толкнув Остина Ривза

Дюрэнта наказали неспортивным фолом.

В матче против «Лейкерс» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт заработал свой первый неспортивный фол в сезоне за контакт с защитником Остином Ривзом.

За 18 лет карьеры на счету Дюрэнта всего 9 неспортивных замечаний.

«Рокетс» проиграли матч (92:100), Дюрэнт отметился 18 очками (8 из 16 с игры), 5 подборами и 2 передачами при 7 потерях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoБаскетбол - видео
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обратите внимание как Ривз в конце ножки подбросил в воздух. Ахаххах
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
