Кевин Дюрэнт получил свой первый неспортивный фол сезона, толкнув Остина Ривза

Дюрэнта наказали неспортивным фолом.

В матче против «Лейкерс » звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт заработал свой первый неспортивный фол в сезоне за контакт с защитником Остином Ривзом .

За 18 лет карьеры на счету Дюрэнта всего 9 неспортивных замечаний.

«Рокетс» проиграли матч (92:100), Дюрэнт отметился 18 очками (8 из 16 с игры), 5 подборами и 2 передачами при 7 потерях.