Кевин Дюрэнт получил свой первый неспортивный фол сезона, толкнув Остина Ривза
В матче против «Лейкерс» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт заработал свой первый неспортивный фол в сезоне за контакт с защитником Остином Ривзом.
За 18 лет карьеры на счету Дюрэнта всего 9 неспортивных замечаний.
«Рокетс» проиграли матч (92:100), Дюрэнт отметился 18 очками (8 из 16 с игры), 5 подборами и 2 передачами при 7 потерях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
Обратите внимание как Ривз в конце ножки подбросил в воздух. Ахаххах
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем