  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чарли Виллануэва: «Если «Сперс» подвинут «Тандер» с первого места, Вембаньяма станет MVP и «Мистером замком»
5

Экс-игрок НБА оценил шансы Вембаньямы на MVP.

Экс-игрок НБА Чарли Виллануэва назвал условие, при котором лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма сможет претендовать на призы MVP и «Мистер замок» в 2026 году.

Француз ранее выразил желание стать обладателем двух главных личных наград по итогам текущего сезона.

«Последние три года только одна команда занимала первое место. Это «Оклахома». И если кому-то удастся сместить ее с трона, то это заставит обратить внимание на лидера той команды, которая это сделала.

Так что, да, если «Сан-Антонио» превзойдет «Оклахому» по итогам регулярки, Вемби станет MVP и «Мистером замком», он получит то, что хочет», – пояснил Виллануэва.

На данный момент техасцы отстают от действующих чемпионов на 3 победы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
Чарли Виллануэва
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
сомнительный расклад. мвп Шею дадут точно и в этом году абсолютно по делу
Ответ Николай Йокич MVP
Удивлен подобному комменту от фаната Йокича. Достойно✊
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на вторую строчку, Лука Дончич – четвертый
13 марта, 13:45
«Гонка за MVP». Дончич уступил Брауну место в Топ-5, Дюрэнт вошел в десятку лучших
6 марта, 13:39
В НБА давно не было такой жаркой гонки за MVP. Кто лидирует, кто начинает отставать?
23 февраля, 19:20
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс: «Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе»
4 минуты назад
Джарретт Аллен пропустит еще минимум 3 игры
48 минут назад
Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта
сегодня, 09:10
Джейлен Браун (41 очко) и Девин Букер (40) сошлись в дуэли
сегодня, 08:11Видео
«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом
сегодня, 07:50Фото
Стивен Эй Смит: «Баркли пора прекратить ныть по поводу того, что «Лейкерс» не претенденты на титул. Топ-3 в конференции – претендент»
сегодня, 07:48
Джимми Батлер: «Я очень хочу вернуться. Пока не могу сказать, когда»
сегодня, 07:37
Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
сегодня, 07:28
Трэй Янг получил травму бедра в пятом матче за «Вашингтон»
сегодня, 07:26
НБА. 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Бостон» победил «Финикс» благодаря 41 очку Джейлена Брауна и другие результаты
сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
25 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 08:53
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 08:52
Единая лига ВТБ. «Самара» встретится с «Енисеем»
сегодня, 08:24
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
вчера, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
вчера, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
вчера, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
вчера, 16:44
Рекомендуем