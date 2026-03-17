Джефф Тиг: «В здоровом виде Эмбиид стал бы величайшим центровым»
Джефф Тиг высоко оценил уровень таланта Эмбиида.
По мнению экс-игрока НБА Джеффа Тига, Джоэл Эмбиид мог бы стать лучшим центровым за всю историю НБА.
«Если бы Джоэл Эмбиид провел здоровую карьеру, выступал в НБА без всех этих травм, он стал бы величайшим центровым всех времен.
Я серьезно. Он был бы как минимум в споре между первым и вторым местами среди величайших центровых всех времен. Либо он, либо Йокич. Если бы он был полностью здоров, то он бы такое устроил», – заявил Тиг.
MVP НБА 2023 года пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но к сожалению вышло как вышло.