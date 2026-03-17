Джефф Тиг: «В здоровом виде Эмбиид стал бы величайшим центровым»

Джефф Тиг высоко оценил уровень таланта Эмбиида.

По мнению экс-игрока НБА Джеффа Тига, Джоэл Эмбиид мог бы стать лучшим центровым за всю историю НБА.

«Если бы Джоэл Эмбиид провел здоровую карьеру, выступал в НБА без всех этих травм, он стал бы величайшим центровым всех времен.

Я серьезно. Он был бы как минимум в споре между первым и вторым местами среди величайших центровых всех времен. Либо он, либо Йокич. Если бы он был полностью здоров, то он бы такое устроил», – заявил Тиг.

MVP НБА 2023 года пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465).