Джефф Тиг: «В здоровом виде Эмбиид стал бы величайшим центровым»

Джефф Тиг высоко оценил уровень таланта Эмбиида.

По мнению экс-игрока НБА Джеффа Тига, Джоэл Эмбиид мог бы стать лучшим центровым за всю историю НБА.

«Если бы Джоэл Эмбиид провел здоровую карьеру, выступал в НБА без всех этих травм, он стал бы величайшим центровым всех времен.

Я серьезно. Он был бы как минимум в споре между первым и вторым местами среди величайших центровых всех времен. Либо он, либо Йокич. Если бы он был полностью здоров, то он бы такое устроил», – заявил Тиг.

MVP НБА 2023 года пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
Здоровый Грант Хилл был бы величайшим двусторонним игроком НБА за всю историю.
Но к сожалению вышло как вышло.
А здоровый Каввй был бы близок к Джордану?
А здоровый Каввй был бы близок к Джордану?
А здоровый Каввй был бы близок к Джордану?
скорее да, намного ближе, чем кто либо другой.
здоровый Арвидас Сабонис удивлённо наблюдал бы на них со статуи в Портленде!
да ну,неее. Так и про Антоху Дэвиса можно сказать. Оба никогда не влияли на игру так, как Никола например. И не доминировали, как Шак.
Ответ Николай Йокич MVP
да ну,неее. Так и про Антоху Дэвиса можно сказать. Оба никогда не влияли на игру так, как Никола например. И не доминировали, как Шак.
в 2023/24 он так доминировал, что набирал больше 1 очка за минуту!! 34 очка за 33 минуты, жаль МВП заслуженный не получил из-за травмы.
Таких в НБА много с вопросом а что если бы?! Трейси Маггреди, Брендан Рой, Дерик Роуз и тд
со здоровой головой еще только
Эхх, твои слова да Одену в ухо)
