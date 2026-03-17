«Атланта» выиграла 10 матчей подряд – лучшая серия с сезона-2014/15

«Хоукс» проводят лучший отрезок за последние десять с лишним лет.

«Атланта» продлила свою серию до 10 побед подряд, обыграв «Орландо» со счетом (124:112). Этот результат улучшил показатели «Хоукс» до 38-31 и поднял их на восьмое место в турнирной таблице, укрепив их позиции в борьбе за плей-офф.

За последние 10 матчей «ястребы» по два раза обыграли «Милуоки», «Бруклин» и «Вашингтон», а также по одному разу «Филадельфию», «Даллас», «Портленд» и «Орландо».

Эта серия стала самой продолжительной для клуба с сезона-2014/15, когда «Хоукс» выиграли рекордные для себя 60 матчей.

Самыми результативными игроками команды на удачном отрезке являются форвард Джейлен Джонсон (20,5 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи) и защитник Никил Александер-Уокер (22,3 очка, 2,9 подбора и 3,7 передачи).

Защитник Дайсон Дэниэлс совершает в среднем 2,4 перехвата за матч в последних 10 играх, а центровой Оньека Оконгву собирает 8,5 подбора на этом же отрезке, укрепляя игру команды на щитах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
С таким легким графиком грех не выигрывать.
У Атланты крепкий длинный состав появился и заход в зону плей-офф уже не чудо)
Хоукс теневые фавориты на взятие Востока. Разве что в потенциальной серии с Селтикс не поставил бы на ястребов. Против любой другой команды у Атланты будут шансы, как минимум, не хуже, чем у соперника. И почти в любой серии именно у Хоукс будет лучший игрок на поле, Джейлен Джонсон - зверь 💪🏾
Для меня теневой фаворит Фила. Если доберется до плей-офф хоть с каким то составом. Но за Атланту я буду болеть против любого наверное соперника)
Трейд Янга - лучшее, что могло случиться с Атлантой. Взамен деструктивного элемента получили две более-менее боеспособные единицы.
Казалось бы, при чём тут трянг?
Молодцы, что забрали своё. Но дождёмся конца марта, когда будут соперники посерьёзнее, тогда и увидим реальную силу
все "свои" матчи забирали. посмотрим теперь. До 5 места могут дотянуть на Востоке.
... Соперники впечатлили😂.
