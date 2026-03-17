«Атланта» выиграла 10 матчей подряд – лучшая серия с сезона-2014/15

«Хоукс» проводят лучший отрезок за последние десять с лишним лет.

«Атланта » продлила свою серию до 10 побед подряд, обыграв «Орландо» со счетом (124:112). Этот результат улучшил показатели «Хоукс» до 38-31 и поднял их на восьмое место в турнирной таблице, укрепив их позиции в борьбе за плей-офф.

За последние 10 матчей «ястребы» по два раза обыграли «Милуоки», «Бруклин» и «Вашингтон», а также по одному разу «Филадельфию», «Даллас», «Портленд» и «Орландо».

Эта серия стала самой продолжительной для клуба с сезона-2014/15, когда «Хоукс» выиграли рекордные для себя 60 матчей.

Самыми результативными игроками команды на удачном отрезке являются форвард Джейлен Джонсон (20,5 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи) и защитник Никил Александер-Уокер (22,3 очка, 2,9 подбора и 3,7 передачи).

Защитник Дайсон Дэниэлс совершает в среднем 2,4 перехвата за матч в последних 10 играх, а центровой Оньека Оконгву собирает 8,5 подбора на этом же отрезке, укрепляя игру команды на щитах.