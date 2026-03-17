Брайан Уиндхорст: «Впервые с 2008 года поклонники «Суперсоникс» могут начинать верить в возрождение клуба»
Эксперт ESPN дал надежду фанатам «Суперсоникс».
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, НБА движется в сторону расширения состава участников, а одним из клубов станет «Сиэтл», который потерял представительство в лиге в 2008 году после переезда в Оклахому.
«Если вы поклонник «Суперсоникс», то впервые с 2008 года можете начинать по-настоящему верить в возрождение клуба. И это самое важное», – заявил Уиндхорст.
Как ожидается, НБА в конце марта проведет голосование по расширению, Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Сиэтл Суперсоникс и Лас-Вегас Лудоманс
Ды ну, болтовня, лет 15 уже какая-нибудь новость всплывает, а воз и ныне там
