Брайан Уиндхорст: «Впервые с 2008 года поклонники «Суперсоникс» могут начинать верить в возрождение клуба»

Эксперт ESPN дал надежду фанатам «Суперсоникс».

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, НБА движется в сторону расширения состава участников, а одним из клубов станет «Сиэтл », который потерял представительство в лиге в 2008 году после переезда в Оклахому.

«Если вы поклонник «Суперсоникс», то впервые с 2008 года можете начинать по-настоящему верить в возрождение клуба. И это самое важное», – заявил Уиндхорст.

Как ожидается, НБА в конце марта проведет голосование по расширению, Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году.