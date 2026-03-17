Брайан Уиндхорст: «Впервые с 2008 года поклонники «Суперсоникс» могут начинать верить в возрождение клуба»

Эксперт ESPN дал надежду фанатам «Суперсоникс».

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, НБА движется в сторону расширения состава участников, а одним из клубов станет «Сиэтл», который потерял представительство в лиге в 2008 году после переезда в Оклахому.

«Если вы поклонник «Суперсоникс», то впервые с 2008 года можете начинать по-настоящему верить в возрождение клуба. И это самое важное», – заявил Уиндхорст.

Как ожидается, НБА в конце марта проведет голосование по расширению, Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Сиэтл Суперсоникс и Лас-Вегас Лудоманс
Ответ Jazzzz
Сиэтл Суперсоникс и Лас-Вегас Лудоманс
las vegas strippers
Ды ну, болтовня, лет 15 уже какая-нибудь новость всплывает, а воз и ныне там
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»
13 марта, 16:30
Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» лучше и в защите, и в нападении»
9 марта, 15:37
Гэри Пэйтон готов просить об обмене в «Суперсоникс» в случае возвращения НБА в Сиэтл
6 марта, 19:45
Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»
28 февраля, 14:09
Рекомендуем
Главные новости
Данки Де’Энтони Мелтона и Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
22 минуты назадВидео
Леброн Джеймс: «Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе»
33 минуты назад
Джарретт Аллен пропустит еще минимум 3 игры
сегодня, 09:24
Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта
сегодня, 09:10
Джейлен Браун (41 очко) и Девин Букер (40) сошлись в дуэли
сегодня, 08:11Видео
«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом
сегодня, 07:50Фото
Стивен Эй Смит: «Баркли пора прекратить ныть по поводу того, что «Лейкерс» не претенденты на титул. Топ-3 в конференции – претендент»
сегодня, 07:48
Джимми Батлер: «Я очень хочу вернуться. Пока не могу сказать, когда»
сегодня, 07:37
Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
сегодня, 07:28
Трэй Янг получил травму бедра в пятом матче за «Вашингтон»
сегодня, 07:26
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
54 минуты назад
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 08:53
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 08:52
Единая лига ВТБ. «Самара» встретится с «Енисеем»
сегодня, 08:24
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
вчера, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
вчера, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
вчера, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
вчера, 16:44
