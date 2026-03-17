После броска Дариуса Гарлэнда с логотипа мяч 6 раз прокатился по кольцу
Гарлэнд забросил красивый мяч с логотипа.
В матче против «Сан-Антонио» защитник «Клипперс» Дариус Гарлэнд отличился сверхдальним попаданием на последней секунде атаки. Прежде чем упасть в корзину мяч шесть раз прокатился по кольцу.
«Лос-Анджелес» проиграл матч – 115:119. На счету Гарлэнда 25 очков (9 из 21 с игры) и 10 передач при 8 потерях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Клипперс»
Вообще после приёма мяча пробежка)