Стивен Эй Смит считает, что влияние Брансона может помешать «Никс» выиграть чемпионат

Стивен Эй Смит назвал неожиданную причину потенциального провала «Никс».

Телеведущий Стивен Эй Смит назвал Микела Бриджеса не совсем подходящим игроком для состава «Никс» с учетом чемпионских амбиций организации.

Журналист отметил, что клуб отдал за форварда серьезные драфт-активы под влиянием своего лидера Джейлена Брансона .

«Это было неприемлемо. Возможно, мои слова всех шокируют, но больше всего во всем этом я виню Джейлена Брансона. Это единственное, в чем я могу винить Джейлена Брансона, которым я так горжусь как игроком «Нью-Йорк Никс», но во всем этом виноват он.

Бриджес, конечно же, не является плохим игроком. Он умеет играть в баскетбол. Он надежен, выходит на площадку каждый вечер. Много работает, не подводит. Но он не участник Матча всех звезд. Нельзя позволять организации отдавать столько ради парня, который в конечном итоге помешает вам создать состав, способный бороться за чемпионство», – заявил Стивен Эй Смит в эфире ESPN.