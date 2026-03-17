Стивен Эй Смит считает, что влияние Брансона может помешать «Никс» выиграть чемпионат

Стивен Эй Смит назвал неожиданную причину потенциального провала «Никс».

Телеведущий Стивен Эй Смит назвал Микела Бриджеса не совсем подходящим игроком для состава «Никс» с учетом чемпионских амбиций организации.

Журналист отметил, что клуб отдал за форварда серьезные драфт-активы под влиянием своего лидера Джейлена Брансона.

«Это было неприемлемо. Возможно, мои слова всех шокируют, но больше всего во всем этом я виню Джейлена Брансона. Это единственное, в чем я могу винить Джейлена Брансона, которым я так горжусь как игроком «Нью-Йорк Никс», но во всем этом виноват он.

Бриджес, конечно же, не является плохим игроком. Он умеет играть в баскетбол. Он надежен, выходит на площадку каждый вечер. Много работает, не подводит. Но он не участник Матча всех звезд. Нельзя позволять организации отдавать столько ради парня, который в конечном итоге помешает вам создать состав, способный бороться за чемпионство», – заявил Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
логика точно есть...
Материалы по теме
Джейлен Брансон может присоединиться к сборной Ямайки, за которую уже играют братья Томпсоны и Пауэлл
12 марта, 04:58
«Гонка за MVP». Дончич уступил Брауну место в Топ-5, Дюрэнт вошел в десятку лучших
6 марта, 13:39
Майк Браун был в бешенстве после пропущенного арбитрами потенциального 3-го фола Шэя Гилджес-Александера в 1-й четверти
5 марта, 08:18Видео
Джейлен Брансон оформил дабл-дабл (26+10) в победной встрече с «Торонто»
4 марта, 06:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
Редик о роли Джеймса: «Для нашей команды лучше всего, когда он третий по задействованию»
7 минут назад
Данки Де’Энтони Мелтона и Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Леброн Джеймс: «Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе»
сегодня, 10:08
Джарретт Аллен пропустит еще минимум 3 игры
сегодня, 09:24
Лука Дончич проводит самый результативный 6-матчевый отрезок среди игроков «Лейкерс» со времен Кобе Брайанта
сегодня, 09:10
Джейлен Браун (41 очко) и Девин Букер (40) сошлись в дуэли
сегодня, 08:11Видео
«Больно!» Леброн Джеймс запостил последствия своего нырка за мячом
сегодня, 07:50Фото
Стивен Эй Смит: «Баркли пора прекратить ныть по поводу того, что «Лейкерс» не претенденты на титул. Топ-3 в конференции – претендент»
сегодня, 07:48
Джимми Батлер: «Я очень хочу вернуться. Пока не могу сказать, когда»
сегодня, 07:37
Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
сегодня, 09:47
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 08:53
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 08:52
Единая лига ВТБ. «Самара» встретится с «Енисеем»
сегодня, 08:24
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
вчера, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
вчера, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
вчера, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
вчера, 16:44
Рекомендуем