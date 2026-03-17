Никил Александер-Уокер набрал 41 очко – новый рекорд карьеры

Александер-Уокер обновил личный рекорд результативности.

В матче против «Орландо» защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер установил новый рекорд карьеры, набрав 41 очко (предыдущий лучший результат – 38 очков в ноябре прошлого года против «Сан-Антонио»).

За 37 минут на паркете защитник реализовал 12 из 21 броска с игры, 9 из 14 из-за дуги и 8 из 9 с линии. Также на его счету 7 подборов и 5 передач.

«Хоукс» одержали 10-ю победу подряд, обыграв «Мэджик», – 124:112.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
