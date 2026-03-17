Оньека Оконгву бросил мяч в Десмонда Бэйна и получил технический

Оньека Оконгву попытался отомстить Десмонду Бэйну.

Во время матча «Атланта » – «Орландо » (124:112) форвард хозяева Оньека Оконгву бросил мяч в защитника Десмонда Бэйна .

Оконгву швырнул мяч в оппонента после нарушения. Судьи обратили внимание на эпизод и наказали Оньеку техническим.

В ноябре Бэйн повалил Оконгву на паркет, бросил в него мяч и был удален.