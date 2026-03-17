Оньека Оконгву бросил мяч в Десмонда Бэйна и получил технический
Оньека Оконгву попытался отомстить Десмонду Бэйну.
Во время матча «Атланта» – «Орландо» (124:112) форвард хозяева Оньека Оконгву бросил мяч в защитника Десмонда Бэйна.
Оконгву швырнул мяч в оппонента после нарушения. Судьи обратили внимание на эпизод и наказали Оньеку техническим.
В ноябре Бэйн повалил Оконгву на паркет, бросил в него мяч и был удален.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Слабый ответ. Тем более что Бэйн опять грубил)
... Забавно от С. Крайнова в комментарии прозвучало новое " швырок"... Конкурент Загитовой.
