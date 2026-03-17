Стив Керр одержал 600 побед в качестве тренера, став четвертым по скорости в истории НБА
Тренер Керр достиг отметки в 600 побед.
Победа над «Вашингтоном» (125:117) стала для главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра 600-й в карьере.
Керр достиг этой отметки в своем 943-м матче регулярного сезона. Только трем тренерам потребовалось меньше игр: Фил Джексон сделал это за 805 матчей, Пэт Райли – за 832, а Грегг Попович – за 887.
На счету Керра также 601 победа за карьеру в качестве игрока. Он стал вторым человеком в истории НБА, одержавшим 600 побед в качестве игрока и в качестве тренера, присоединившись к Дону Нельсону.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы его фанатики гсв не любили , но он один из лучших , и уже не раз это доказывал
Стив СкоростКерр
Стив СкоростКерр
Стив Спиди Керр
Керра часто называли физруком, однако с потерей основных игроков ГСВ продолжает бороться за попадание в ПО и даже против крепких соперников показывает равную игру. Походу наличие звёзд в составе заставляет болельщиков предвзято относиться к работе тренера, хотя с некоторыми примадоннами работать по классике и чему то учить и требовать от них просто невозможно.
Керра часто называли физруком, однако с потерей основных игроков ГСВ продолжает бороться за попадание в ПО и даже против крепких соперников показывает равную игру. Походу наличие звёзд в составе заставляет болельщиков предвзято относиться к работе тренера, хотя с некоторыми примадоннами работать по классике и чему то учить и требовать от них просто невозможно.
Керр часто тупит с составом, но тренер отличный
С Вашингтоном же не считается
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем