Стив Керр одержал 600 побед в качестве тренера, став четвертым по скорости в истории НБА

Тренер Керр достиг отметки в 600 побед.

Победа над «Вашингтоном» (125:117) стала для главного тренера «Голден Стэйт » Стива Керра 600-й в карьере.

Керр достиг этой отметки в своем 943-м матче регулярного сезона. Только трем тренерам потребовалось меньше игр: Фил Джексон сделал это за 805 матчей, Пэт Райли – за 832, а Грегг Попович – за 887.

На счету Керра также 601 победа за карьеру в качестве игрока. Он стал вторым человеком в истории НБА , одержавшим 600 побед в качестве игрока и в качестве тренера, присоединившись к Дону Нельсону.