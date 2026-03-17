Леброн Джеймс забросил постер-данк через Джабари Смита
Джеймс забросил сверху с сопротивлением Смита.
В матче против «Хьюстона» звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором яркого данка через форварда Джабари Смита. После броска Джеймс смерил соперника взглядом, а тот кивнул в ответ.
Матч закончился победой «озерников» – 100:92. В активе Джеймса 18 очков, 5 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
10 комментариев
Отметим очередные достижения Леброна. Сегодня он обошёл Джордана по общему количеству перехватов ( регулярка + плей-офф) и вышел на 4 место, а также стал вторым игроком после Стоктона, кто набрал 14К передач в регулярке+ плей-офф,. Таким образом Леброн стал автором уникального достижения 14K передач + 14К подборов, (регулярка+ плей-офф).
Отметим очередные достижения Леброна. Сегодня он обошёл Джордана по общему количеству перехватов ( регулярка + плей-офф) и вышел на 4 место, а также стал вторым игроком после Стоктона, кто набрал 14К передач в регулярке+ плей-офф,. Таким образом Леброн стал автором уникального достижения 14K передач + 14К подборов, (регулярка+ плей-офф).
Самый великий статодрот
Леброн прекрасный матч провел
Данк отличный, но постером и не пахло.
Данк отличный, но постером и не пахло.
Для меня термин "постер-данк" в полной мере иллюстрирует данк Гриффина через Мозгова. А в этом случае - у Леброна было огромное преимущество в расстоянии от Джаббари: больше удивляет что последний почти настиг Брона
Ну и где там через Смита данк? Джабари даже подбежать под Леброна не успел.
