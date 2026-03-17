Леброн Джеймс забросил постер-данк через Джабари Смита

Джеймс забросил сверху с сопротивлением Смита.

В матче против «Хьюстона » звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс стал автором яркого данка через форварда Джабари Смита . После броска Джеймс смерил соперника взглядом, а тот кивнул в ответ.

Матч закончился победой «озерников» – 100:92. В активе Джеймса 18 очков, 5 подборов и 5 передач.