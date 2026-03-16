Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»

Брэндин Подземски может столкнуться с напряженным межсезоньем. По словам журналиста The San Francisco Standard Тима Каваками, «Голден Стэйт » готовится к переговорам о продлении его контракта, а вопрос суммы сделки обещает стать одним из главных сюжетов предстоящего лета.

«Не знаю, стоит ли Подземски существенно больше, чем трехлетний контракт на 39 миллионов долларов, который в октябре 2024 года получил Мозес Муди. Но я уверен, что сам Подземски захочет большего. Также я вполне уверен, что «Уорриорз» не захотят платить ему сумму, близкую к 123 миллионам долларов, которые они выплатили Джордану Пулу в октябре 2022 года», – отметил Каваками.

В этом сезоне 23-летний защитник набирает в среднем 13 очков, 5,2 подбора и 3,8 передачи за 28 минут на площадке.