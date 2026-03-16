15

Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»

Брэндин Подземски может столкнуться с напряженным межсезоньем. По словам журналиста The San Francisco Standard Тима Каваками, «Голден Стэйт» готовится к переговорам о продлении его контракта, а вопрос суммы сделки обещает стать одним из главных сюжетов предстоящего лета.

«Не знаю, стоит ли Подземски существенно больше, чем трехлетний контракт на 39 миллионов долларов, который в октябре 2024 года получил Мозес Муди. Но я уверен, что сам Подземски захочет большего. Также я вполне уверен, что «Уорриорз» не захотят платить ему сумму, близкую к 123 миллионам долларов, которые они выплатили Джордану Пулу в октябре 2022 года», – отметил Каваками.

В этом сезоне 23-летний защитник набирает в среднем 13 очков, 5,2 подбора и 3,8 передачи за 28 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Francisco Standard
logoГолден Стэйт
logoБрэндин Подземски
logoНБА
logoДжордан Пул
logoМозес Муди
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда то Пул считался Стефом Карри 2.0 потенциально. Подземский- добротный работяга
Ответ Metta World Artest
Когда то Пул считался Стефом Карри 2.0 потенциально. Подземский- добротный работяга
Пул провел хорошую половину сезона и одну серию с третьим составом Денвера - это не стоило максималки, благо обменяли , скинули вовремя
Пусть ему 45/3.Выстрелит и потом продление с надбавкой выпишите,а нет-можно обменять.Подземски может и отказаться,но и он не дурак.Шредер передает привет.
Пул в тот год хотя бы был неплохим скорером, а Подз не пойми как-то: вроде и подбирает, но маленький, и перехватывает-подставляется, но один в один никого не удержит, и какие-то очки ковыряет, но ни откуда стабильно не попадает, и какие-то передачи отдаёт, но заигрывается и площадку плохо видит.
Фанбаза Уорриорз почему-то ненавидит Подза, хотя у парня после Матча всех звёзд вполне приличная для молодого игрока линейка: 18 очков, 8 подборов, 5 передач при 46% с игры, 37% трёшки и нормальной защите.

И это при том, что он первый месяц в такой роли играет. Без подготовки по сути, на него это просто свалилось.

Понятно, что платить как Пулу ему не надо, но 39/3 для такого игрока -- это смешно. К слову, для меня он куда разнообразнее, адекватнее и талантливее того же Пула.
Ответ Сергей Абаев
Со всем согласен, кроме одного.. Подз не игрок)) Пул был игроком который выстрелил в нужное время и в нужном месте. Проблема Гсв в том что команда стала « серой « , невнятные ролевики, стареющие звёзды и абсолютно провальное приобретение Батлера за огромные деньги . Все приобретения Данливи зашквар и он должен уйти вместе с Керром ,Стэфу надо бежать с Титаника пока ещё что-то может. Второй вариант это вернуть Томпсона, Пула,Уигинса .. обняться и вместе на дно медленно и торжественно)
Ответ Сергей Абаев
Фанбаза ГСВ ненавидит не Подземски, как такового, а ситуацию, в которой Уорриорз оказались. Можно по разному оценивать причины, но следствие всем очевидно.
Ну, Подземски и по лицу от Грина не получал. По крайней мере, на камеру.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
вчера, 12:23
Стефен Карри: «Мы с Сетом лазарет-братья»
вчера, 08:19
Эл Хорфорд и Сет Карри пропустят минимум одну неделю
вчера, 07:08
Рекомендуем
Главные новости
Рич Пол назвал «чушью» мнение о том, что «Лейкерс» становятся лучше без Леброна: «Игроки испытывают перед ним благоговение»
3 минуты назад
Чарли Виллануэва: «Если «Сперс» подвинут «Тандер» с первого места, Вембаньяма станет MVP и «Мистером замком»
13 минут назад
«Атланта» выиграла 10 матчей подряд – лучшая серия с сезона-2014/15
22 минуты назад
Джефф Тиг: «В здоровом виде Эмбиид стал бы величайшим центровым»
27 минут назад
НБА. 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Бостон» победил «Финикс» благодаря 41 очку Джейлена Брауна и другие результаты
41 минуту назад
Брайан Уиндхорст: «Впервые с 2008 года поклонники «Суперсоникс» могут начинать верить в возрождение клуба»
42 минуты назад
После броска Дариуса Гарлэнда с логотипа мяч 6 раз прокатился по кольцу
44 минуты назадВидео
Стивен Эй Смит считает, что влияние Брансона может помешать «Никс» выиграть чемпионат
57 минут назад
Никил Александер-Уокер набрал 41 очко – новый рекорд карьеры
сегодня, 04:51Видео
Оньека Оконгву бросил мяч в Десмонда Бэйна и получил технический
сегодня, 04:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
вчера, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
вчера, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
вчера, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
вчера, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
вчера, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
вчера, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
вчера, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:31Видео
Рекомендуем