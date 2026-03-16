Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»

Патрик Миллер: Мне очень нравится в России, все складывается хорошо.

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал о жизни в России и поделился впечатлениями о работе нового главного тренера Томислава Томовича.

«Я чувствую себя отлично. Это мой третий год здесь, и мне очень нравится в России. Нынешний сезон немного отличается от предыдущих, но в целом не на что жаловаться – все складывается хорошо.

Тома [Томислав Томович] отлично справляется с момента приезда в Россию. Вся команда старается учиться у него, а он объединяет нас. Учитывая, что он впервые возглавляет команду в качестве главного тренера, он проделывает великолепную работу», – заявил Миллер в интервью Basketball Sphere.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 33-летний баскетболист в среднем набирает 13,9 очка, делает 2,9 подбора и 7 передач за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
вчера, 17:09
Рекомендуем
Главные новости
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
15 минут назад
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
30 минут назад
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
46 минут назад
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
сегодня, 18:28
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
сегодня, 16:22
Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»
сегодня, 16:01
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
сегодня, 15:28
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
34 минуты назад
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Рекомендуем