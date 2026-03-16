Патрик Миллер: Мне очень нравится в России, все складывается хорошо.

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал о жизни в России и поделился впечатлениями о работе нового главного тренера Томислава Томовича.

«Я чувствую себя отлично. Это мой третий год здесь, и мне очень нравится в России. Нынешний сезон немного отличается от предыдущих, но в целом не на что жаловаться – все складывается хорошо.

Тома [Томислав Томович] отлично справляется с момента приезда в Россию. Вся команда старается учиться у него, а он объединяет нас. Учитывая, что он впервые возглавляет команду в качестве главного тренера, он проделывает великолепную работу», – заявил Миллер в интервью Basketball Sphere.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 33-летний баскетболист в среднем набирает 13,9 очка, делает 2,9 подбора и 7 передач за матч.