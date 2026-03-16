  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
0

Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»

Майлз Тернер прокомментировал переход Ивицы Зубаца в «Индиану».

Майлз Тернер, который провел всю карьеру в «Индиане», а прошлым летом перешел в «Милуоки», оценил, как центровой Ивица Зубац может вписаться в систему «Пэйсерс».

«Пока сложно судить. С Тайризом (Халибертоном) нужно пространство для действий, и я мог растягивать оборону соперника – освобождать зону для него.

С Зу [прозвище Зубаца] ситуация немного иная: хоть он и хороший плеймейкер и распасовщик, но больше играет в посте – действует преимущественно в зоне под кольцом.

Я пока не представляю, как это скажется на расстановке игроков в системе Рика Карлайла. Тут остается только ждать и смотреть», – сказал центровой «Милуоки».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Indianapolis Star
logoИндиана
logoМайлз Тернер
logoИвица Зубац
logoМилуоки
logoТайриз Халибертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блок-шот Скотти Барнса и данк Аарона Несмита стали лучшими моментами игрового дня НБА
14 марта, 12:08Видео
В НБА новая математика: теперь считают не трехочковые, а владения
14 марта, 06:30
Ивица Зубац дебютировал за «Индиану» и набрал первые очки, завершив аллей-уп
13 марта, 05:09Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
15 минут назад
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
31 минуту назад
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
47 минут назад
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
сегодня, 16:22
Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»
сегодня, 16:01
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
сегодня, 15:28
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
сегодня, 14:49
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
19 минут назад
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Рекомендуем