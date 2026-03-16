Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
Майлз Тернер прокомментировал переход Ивицы Зубаца в «Индиану».
Майлз Тернер, который провел всю карьеру в «Индиане», а прошлым летом перешел в «Милуоки», оценил, как центровой Ивица Зубац может вписаться в систему «Пэйсерс».
«Пока сложно судить. С Тайризом (Халибертоном) нужно пространство для действий, и я мог растягивать оборону соперника – освобождать зону для него.
С Зу [прозвище Зубаца] ситуация немного иная: хоть он и хороший плеймейкер и распасовщик, но больше играет в посте – действует преимущественно в зоне под кольцом.
Я пока не представляю, как это скажется на расстановке игроков в системе Рика Карлайла. Тут остается только ждать и смотреть», – сказал центровой «Милуоки».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Indianapolis Star
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем