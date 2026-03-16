  • Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
Президент «Партизана» заявил о намерении продлить контракт с Карликом Джонсом.

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подтвердил взаимную заинтересованность в продлении контракта с Карликом Джонсом. Разыгрывающий, пропустивший несколько месяцев из-за перелома стопы, недавно вернулся на площадку и вновь стал ключевым игроком команды.

«Я много думаю о Карлике – и как об игроке, и как о человеке. То, насколько мы по нему скучали, стало очевидно, пока он был травмирован. Есть игроки, которых, за неимением лучшего слова, можно назвать «больше чем игроками» – и Карлик один из них. Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества. Что касается финансовых условий, это предмет переговоров между клубом и его агентом – тема, которую не стоит обсуждать публично», – заявил Мияилович.

В семи матчах Евролиги этого сезона 28-летний Джонс набирает в среднем 13,3 очка, 4,7 передачи и 2,6 подбора. Его контракт с «Партизаном» истекает по окончании сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportske
Партизан
Карлик Джонс
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
Остоя Мияйлович
Не такой уж и карлик этот Джонс. Он из тех, кого можно назвать "больше, чем карликами".
