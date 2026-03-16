  • Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
Уайт пытался уговорить Корнета остаться в «Селтикс», но тот перешел в «Сперс».

Центровой «Сан-Антонио» Люк Корнет стал гостем подкаста защитника «Бостона» Деррика Уайта. В разговоре Уайт признался, что писал Корнету во время рынка свободных агентов, уговаривая его остаться в «Селтикс», но уже на следующий день тот подписал контракт со «Сперс».

«Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило… Написал в неудачный момент», – пошутил Уайт.

Корнет, в свою очередь, признался, что подобные ситуации всегда даются непросто.

«Такие моменты немного бьют по сердцу, потому что ты осознаешь, какие у тебя отношения с людьми. На самом деле не хочется прощаться, но, с другой стороны, нужно верить в то, что все происходит в свое время: бывают периоды, когда вы вместе, а бывают – когда начинается новый этап в жизни, новые задачи. Так что я определенно по‑прежнему чувствую связь со всеми ребятами, но в то же время мы просто больше не видимся каждый день», – поделился центровой «Сперс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст White Noise
Я думаю предложи Бостон похожие деньги, он бы остался. Но семья на первом месте должна быть, поэтому принял верное решение
Ну и нафиг ему Бостон? Он уже его один раз отправил скитаться. Играл за еду. Бостон по мнению многих развалился летом и он сделал правильный выбор , впервые на адекватные деньги и понятную роль в лучшей франшизе лиги подписался. Уж Уайту не знать)
Бостон его и прокачал как раз)
А 11 миллионов из своего кармана к сообщению прилагались?
Классный игрок, зубами вырвавший этот контракт после кучи минималок.
В Никс он неплохо с банки смотрелся, кстати, даже трёхи метал.
Материалы по теме
НБА отменила совместное мероприятие стриптиз-клуба и «Атланты», против которого выступал Люк Корнет
10 марта, 04:45
Кенни Эткинсон: «Деррик Уайт – топ-5 игрок НБА»
9 марта, 04:45
Деррик Уайт отказался от 5 млн долларов, которые ему предлагал Никола Вучевич за номер «9»
17 февраля, 04:48
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
вчера, 21:08
Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
вчера, 20:58
Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа
вчера, 20:33
Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:00
Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»
вчера, 19:48
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
вчера, 19:15
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
вчера, 18:44
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
вчера, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
вчера, 17:33
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
вчера, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
вчера, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
вчера, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
вчера, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
вчера, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
вчера, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
вчера, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
вчера, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:31Видео
Рекомендуем