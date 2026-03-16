Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
Центровой «Сан-Антонио» Люк Корнет стал гостем подкаста защитника «Бостона» Деррика Уайта. В разговоре Уайт признался, что писал Корнету во время рынка свободных агентов, уговаривая его остаться в «Селтикс», но уже на следующий день тот подписал контракт со «Сперс».
«Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило… Написал в неудачный момент», – пошутил Уайт.
Корнет, в свою очередь, признался, что подобные ситуации всегда даются непросто.
«Такие моменты немного бьют по сердцу, потому что ты осознаешь, какие у тебя отношения с людьми. На самом деле не хочется прощаться, но, с другой стороны, нужно верить в то, что все происходит в свое время: бывают периоды, когда вы вместе, а бывают – когда начинается новый этап в жизни, новые задачи. Так что я определенно по‑прежнему чувствую связь со всеми ребятами, но в то же время мы просто больше не видимся каждый день», – поделился центровой «Сперс».
В Никс он неплохо с банки смотрелся, кстати, даже трёхи метал.