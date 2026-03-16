Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»

Билл Симмонс объяснил, почему отсутствие Леброна пошло на пользу «Лейкерс».

Билл Симмонс предположил, что кратковременная травма Леброна Джеймса пошла на пользу «Лейкерс». Известный обозреватель объяснил, как отсутствие четырехкратного чемпиона НБА помогло перестроить игровые взаимодействия команды.

«У них случилась своевременная травма Леброна – как бы странно это ни звучало. Он выбыл всего на пару матчей. Это позволило перенастроить игровые взаимодействия, а когда он вернулся, было интересно наблюдать, как он фактически переосмыслил свою роль – по сути, как третьего по значимости игрока в атаке. Могу ли я подбирать? Могу ли я выполнять больше черновой работы? Он совершил невероятный нырок за мячом в матче с «Денвером», я никогда не видел от него такого», – отметил Симмонс.

Леброн Джеймс об изменении своей роли: «Да, это жертва. Я знаю, на что еще способен как индивидуальный игрок, но важнее то, что нужно команде»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
