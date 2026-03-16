Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы

Кейонте Джордж, скорее всего, останется без наград по итогу сезона.

Кейонте Джордж, скорее всего, потеряет право на участие в голосовании за награду «Самый прогрессирующий игрок» из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Юты» пропустит еще как минимум полторы недели и вряд ли успеет набрать необходимые 65 матчей за сезон.

На данный момент 22-летнего игрок сыграл 54 матча, причем один из них не засчитывается в лимит, так как он провел на площадке меньше 15 минут. Чтобы претендовать на награду, Джорджу нужно вернуться в следующую субботу и сыграть во всех оставшихся 12 матчах, что выглядит крайне маловероятным.

Главный тренер «Джаз» Уилл Харди ранее подчеркнул, что здоровье игрока важнее индивидуальных достижений.

«Я хотел бы, чтобы Кейонте сыграл 65 матчей. Я никогда не пытаюсь лишить кого-то возможности добиться индивидуального успеха. Но Кейонте понимает, что мы будем идти матч за матчем и следить, чтобы он оставался здоров. Для нас всегда в приоритете — здоровье команды и игроков, а не гонка за наградами», – сказал Харди.

Кейонте Джордж проводит прорывной сезон, установив карьерные максимумы: 23,6 очка, 6,1 передачи и 1,1 перехвата при 45,6% с игры и 37,1% из-за дуги.