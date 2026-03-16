11

Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы

Кейонте Джордж, скорее всего, останется без наград по итогу сезона.

Кейонте Джордж, скорее всего, потеряет право на участие в голосовании за награду «Самый прогрессирующий игрок» из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Юты» пропустит еще как минимум полторы недели и вряд ли успеет набрать необходимые 65 матчей за сезон.

На данный момент 22-летнего игрок сыграл 54 матча, причем один из них не засчитывается в лимит, так как он провел на площадке меньше 15 минут. Чтобы претендовать на награду, Джорджу нужно вернуться в следующую субботу и сыграть во всех оставшихся 12 матчах, что выглядит крайне маловероятным.

Главный тренер «Джаз» Уилл Харди ранее подчеркнул, что здоровье игрока важнее индивидуальных достижений.

«Я хотел бы, чтобы Кейонте сыграл 65 матчей. Я никогда не пытаюсь лишить кого-то возможности добиться индивидуального успеха. Но Кейонте понимает, что мы будем идти матч за матчем и следить, чтобы он оставался здоров. Для нас всегда в приоритете — здоровье команды и игроков, а не гонка за наградами», – сказал Харди.

Кейонте Джордж проводит прорывной сезон, установив карьерные максимумы: 23,6 очка, 6,1 передачи и 1,1 перехвата при 45,6% с игры и 37,1% из-за дуги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Salt Lake Tribune
11 комментариев
Нужно установить возрастное ограничение на эту награду. 25+ лет. Странно давать молодому игроку в районе 22 лет прогрессирующего. Ну это логично, что он прогрессирует. В чем смысл тогда награды?
Ответ alex666
Да,надо установить…И каждый год отдавать ее Люку Корнету.
Ответ alex666
Да не очень-то и логично, многие регрессируют :)
Такое себе. Очки набил в танкующей команде и "самый прогрессирующий". Самый мусорящий это. Команда должна тоже ощутить этот прогресс на мой взгляд для награды, а не вот это всё..
Я считаю, что получить должен Джейлен Дюрен. Человек из ролевика превратился в олл-стара. Причем его игровое время практически не изменилось ) И этот прогресс совпал с прогрессом комманды в целом ))
Самый прогрессирующий игрок - это Брукс, но он тоже не сыграет нужное количество матчей
Кейонте на самом деле сильно спрогрессировал и дело вообще не в статистике, он действительно стал играть на 3 головы лучше чем в прошлом сезоне, да, в защите там все еще дыра дырой, но во всем что касается атаки Джордж стал сильнее. Впрочем награду все равно получит Авдия, так что ему не стоит переживать по поводу этих матчей
