«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
«Баскония» проведет два матча Евролиги без зрителей.
«Баскония» проведет два ближайших домашних матча Евролиги без зрителей из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Встречи с тель‑авивскими командами – «Хапоэлем» (27 марта) и «Маккаби» (7 апреля) – пройдут при закрытых дверях.
Клуб объявил, что владельцам сезонных абонементов компенсируют стоимость этих игр – сумма будет автоматически вычтена из цены продления абонемента на сезон-2026/27.
«Баскония» занимает предпоследнее, 19-е место в Евролиге с результатом 9-22. «Хапоэль» идет пятым (18-11), «Маккаби» (14-16) продолжает борьбу за попадание в плей-ин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Баскония»
