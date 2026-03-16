«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей

«Баскония » проведет два ближайших домашних матча Евролиги без зрителей из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Встречи с тель‑авивскими командами – «Хапоэлем » (27 марта) и «Маккаби » (7 апреля) – пройдут при закрытых дверях.

Клуб объявил, что владельцам сезонных абонементов компенсируют стоимость этих игр – сумма будет автоматически вычтена из цены продления абонемента на сезон-2026/27.

«Баскония» занимает предпоследнее, 19-е место в Евролиге с результатом 9-22. «Хапоэль» идет пятым (18-11), «Маккаби» (14-16) продолжает борьбу за попадание в плей-ин.