Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»

«Валенсия » близка к продлению контракта с форвардом Нэйтом Руверсом. Как сообщают источники BasketNews, стороны ведут продвинутые переговоры, и 27-летний баскетболист, скорее всего, останется в клубе на многолетней основе.

Руверс проводит лучший сезон в карьере, занимая третье место в команде по набранным очкам. В Евролиге он набирает в среднем 10,5 очка, 3,2 подбора и 0,7 блок-шота за 19 минут, реализуя 74,4% двухочковых и 43% из-за дуги.

В чемпионате Испании его показатели также впечатляют: 9,2 очка и 2,9 подбора за 17 минут при 63% с игры и 40% из-за дуги. Новый контракт позволит «Валенсии» сохранить одного из лидеров на фоне борьбы за высокие места в Евролиге и национальном чемпионате.