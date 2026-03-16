«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса

«Барселона» намерена вернуться в число сильнейших, увеличив финансирование.

«Барселона » намерена увеличить бюджет начиная со следующего сезона – с целью вернуться в «Финал четырех». Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Ранее о таких планах говорил Жоан Лапорта , который победил на выборах президента «Барселоны» и останется в должности.

Первые цели каталонцев на позицию центрового – Мозес Райт и Даниэль Тайс . В «Барселоне» уверены, что смогут подписать обоих игроков.

Райт в текущем сезоне выступает за «Жальгирис », набирая в среднем 12,9 очка и 6,1 подбора за игру в Евролиге. Тайс играет за «Монако », его средние показатели – 9,7 очка и 5,2 подбора.