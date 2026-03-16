«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса

«Барселона» намерена вернуться в число сильнейших, увеличив финансирование.

«Барселона» намерена увеличить бюджет начиная со следующего сезона – с целью вернуться в «Финал четырех». Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Ранее о таких планах говорил Жоан Лапорта, который победил на выборах президента «Барселоны» и останется в должности.

Первые цели каталонцев на позицию центрового – Мозес Райт и Даниэль Тайс. В «Барселоне» уверены, что смогут подписать обоих игроков.

Райт в текущем сезоне выступает за «Жальгирис», набирая в среднем 12,9 очка и 6,1 подбора за игру в Евролиге. Тайс играет за «Монако», его средние показатели – 9,7 очка и 5,2 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
Материалы по теме
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Хавьер Паскуаль после четвертого подряд поражения в Евролиге: «Мы в очень сложной ситуации»
14 марта, 11:21
Томаш Саторански о новом контракте с «Барселоной»: «Никто из клуба со мной ничего не обсуждал»
12 марта, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
22 минуты назад
Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»
43 минуты назад
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
сегодня, 15:28
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
сегодня, 14:49
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
сегодня, 14:20
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
сегодня, 13:46
НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году
сегодня, 13:29
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
сегодня, 11:49
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
29 минут назадВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце
сегодня, 12:40
Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
сегодня, 11:18
Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
сегодня, 09:50
В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
сегодня, 08:03
