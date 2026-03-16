Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»

Дрэймонд Грин призвал НБА сократить регулярный сезон до 72 игр.

Дрэймонд Грин призвал сократить регулярный сезон НБА с 82 до 72 игр, аргументируя это возросшим темпом игры и необходимостью сохранить здоровье игроков.

«Нам нужно убрать 10 игр из расписания. В современной игре с ее темпом и пространством лига стала бы гораздо более конкурентной и здоровой, если бы мы проводили меньше матчей. Игр слишком много. Все изменилось.

Знаю, все смотрят на это так: «О, раньше ведь играли 82 игры все эти годы». Но тогда мяч просто вели в атаку, без спешки. Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница. Самая быстрая по темпам команда 90‑х сегодня, скорее всего, оказалась бы самой медленной. Все кардинально изменилось. Игра эволюционировала.

Реальность такова: матчей просто слишком много – но никто не хочет терять деньги. Права на телетрансляции уже проданы. Практически каждая команда владеет ареной. Им нужно заполнять эти арены по вечерам – а значит, нужны матчи. Поэтому я не думаю, что ситуация изменится, но, на мой взгляд, проблема останется – особенно по мере того, как игра становится все быстрее и быстрее. В конечном счете, когда уставшие игроки встречаются с уставшими игроками, качество баскетбола снижается», – заявил форвард «Голден Стэйт в своем подкасте.