  • Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»

Дрэймонд Грин призвал НБА сократить регулярный сезон до 72 игр.

Дрэймонд Грин призвал сократить регулярный сезон НБА с 82 до 72 игр, аргументируя это возросшим темпом игры и необходимостью сохранить здоровье игроков.

«Нам нужно убрать 10 игр из расписания. В современной игре с ее темпом и пространством лига стала бы гораздо более конкурентной и здоровой, если бы мы проводили меньше матчей. Игр слишком много. Все изменилось.

Знаю, все смотрят на это так: «О, раньше ведь играли 82 игры все эти годы». Но тогда мяч просто вели в атаку, без спешки. Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница. Самая быстрая по темпам команда 90‑х сегодня, скорее всего, оказалась бы самой медленной. Все кардинально изменилось. Игра эволюционировала.

Реальность такова: матчей просто слишком много – но никто не хочет терять деньги. Права на телетрансляции уже проданы. Практически каждая команда владеет ареной. Им нужно заполнять эти арены по вечерам – а значит, нужны матчи. Поэтому я не думаю, что ситуация изменится, но, на мой взгляд, проблема останется – особенно по мере того, как игра становится все быстрее и быстрее. В конечном счете, когда уставшие игроки встречаются с уставшими игроками, качество баскетбола снижается», – заявил форвард «Голден Стэйт в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
Сам Дре 73 игры провел один раз за 9 лет, смотрю. А зп получает , как за 82))
Ответ bear7904
Сам Дре 73 игры провел один раз за 9 лет, смотрю. А зп получает , как за 82))
но ведь есть еще плей-офф, за которые зп вообще не зачисляется.
непонятно, что лучше: чтобы звезды, на которых зритель пришел, в регулярке стабильно выходили, но халявили, или нынешний высокий уровень смены направлений, но без звезд. 82 игры точно не отменят, т.к. контракты. нба сама себя загнала. по мне, самое напрашивающееся изменение, это трехочковую по краям убрать, а дугу просто к аутам довести: тогда защите проще будет, можно будет снизить темп, а с ним и нагрузку
В 80-е годы темп (pace) был намного выше, чем сейчас, стабильно выше 100, что выше любого сезона в 21-м веке. В 90-е, да, ниже, чем сейчас.
Как зритель, я не хочу уменьшения количества игр. При самых высоких зарплатах в мире спорта глупо жаловаться на усталость или травмы. Хотите получать всё больше, а трудиться меньше? К тому же это отменит многие статистические расчёты, расклады, рекорды, сравнения, а современная НБА очень завязана на этих цифрах и исторических сравнениях. Поэтому, ребята, не ноем, а работаем и работаем, кому не нравится никто насильно тут не держит.
Ответ Air Rodman
В 80-е годы темп (pace) был намного выше, чем сейчас, стабильно выше 100, что выше любого сезона в 21-м веке. В 90-е, да, ниже, чем сейчас. Как зритель, я не хочу уменьшения количества игр. При самых высоких зарплатах в мире спорта глупо жаловаться на усталость или травмы. Хотите получать всё больше, а трудиться меньше? К тому же это отменит многие статистические расчёты, расклады, рекорды, сравнения, а современная НБА очень завязана на этих цифрах и исторических сравнениях. Поэтому, ребята, не ноем, а работаем и работаем, кому не нравится никто насильно тут не держит.
Ну это же совсем другой по качеству темп был. Достаточно включить хайлайты, даже не весь матч смотреть. Взрывная скорость гораздо больше изнашивает организм.

Все эти рваные ахиллы, кресты, они же именно про резкие и латеральные перемещения. Темп взвинтить можно перепасовками и быстрыми атаками. Но это совсем не то же самое, что гоняться в защите за трехочковым или рвать дистанцию в атаке.

То, что братишки хотят остаться при своем и меньше работать, можно принять за аргумент. Но, на мой взгляд, в том плане, что они не хотят делиться деньгами с ролевиками. Ростеры должны быть расширены. Если не вывозите сами, то дайте другим больше возможностей.
Ответ Van
Ну это же совсем другой по качеству темп был. Достаточно включить хайлайты, даже не весь матч смотреть. Взрывная скорость гораздо больше изнашивает организм. Все эти рваные ахиллы, кресты, они же именно про резкие и латеральные перемещения. Темп взвинтить можно перепасовками и быстрыми атаками. Но это совсем не то же самое, что гоняться в защите за трехочковым или рвать дистанцию в атаке. То, что братишки хотят остаться при своем и меньше работать, можно принять за аргумент. Но, на мой взгляд, в том плане, что они не хотят делиться деньгами с ролевиками. Ростеры должны быть расширены. Если не вывозите сами, то дайте другим больше возможностей.
так это уже так. Профит получают команды, у которых есть две полноценные пятерки, типа Оклахомы.
Так уходите пораньше? Что в 36-40 играете. Или обнулить рекорды просто предлагает за кореша нового?)
Ответ Tim Timson
Так уходите пораньше? Что в 36-40 играете. Или обнулить рекорды просто предлагает за кореша нового?)
От таких зп не откажется ни один братишка)
Ответ антистат
От таких зп не откажется ни один братишка)
Пыль в глаза напустили что могут, а сами по 60-65 с трудом выгребают, а ещё говорят только мертвый негр не идёт играть баскетбол)
Ну так снизьте свой темп, ах да, в Лиге же сейчас никто не умеет в позиционное нападение... В моде кидать трёшку, быстрый переход, быстрый отрыв, вот это вот всё где надо только бегать. Но вы даже бегать не можете, потому что ломаетесь.

Зарплаты Вам урезать надо, а не количество игр. И в интернет пускать по талонам, с разрешения тренера/ген менеджера
Можно сезон начать с середины сентября, растянуть эти 82 игры. Но он хочет с середины апреля по октябрь подкасты вести.
Вы треть площадки не добегаете, пуляете, прибавить нужно.
Завершай дедуля, не вывозишь темп
Да звёзды и 82 игры и не играют. Сделай им хоть 60 матчей и тогда пропускать будут
Самое простое решение - это начинать сезон на месяц или полтора раньше, игроков убивает малое время на восстановление
Ответ fjsfd
Самое простое решение - это начинать сезон на месяц или полтора раньше, игроков убивает малое время на восстановление
Тогда у финалистов меньше времени на отдых остаётся. По сути. месяц отдыха, и предсезонка. Тогда может стоит рассмотреть возможность увеличить перерыв на МВЗ
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Тогда у финалистов меньше времени на отдых остаётся. По сути. месяц отдыха, и предсезонка. Тогда может стоит рассмотреть возможность увеличить перерыв на МВЗ
1..Так предсезонку сократить как раз и это время добавить для регулярки. Всё равно сейчас 60% игр в РС как предсезонка - танкеры сливают, контендеры играют по игре,иногда в полсилы.
Увеличение сезона позволит больше времени на восстановление.
2. Увеличить ростер, чтобы ротация была больше и соответственно лоад менеджмент вариативнее.
3. Можно конечно вообще о сменах подумать, как в волейболе и амфуте, хоккей. То есть на защиту выставлять чисто защитную пятёрку, на атаку-только атакующих игроков.
Это позволит меньше нагружать звезд в защите, как ни крути именно на звезд ходят смотреть, которые частенько далеко не лучшие защитники (Лука, Карри, Йокич, Харден и тд)
Послушай грина и сделай наоборот)
