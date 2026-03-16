Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
Дрэймонд Грин призвал сократить регулярный сезон НБА с 82 до 72 игр, аргументируя это возросшим темпом игры и необходимостью сохранить здоровье игроков.
«Нам нужно убрать 10 игр из расписания. В современной игре с ее темпом и пространством лига стала бы гораздо более конкурентной и здоровой, если бы мы проводили меньше матчей. Игр слишком много. Все изменилось.
Знаю, все смотрят на это так: «О, раньше ведь играли 82 игры все эти годы». Но тогда мяч просто вели в атаку, без спешки. Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница. Самая быстрая по темпам команда 90‑х сегодня, скорее всего, оказалась бы самой медленной. Все кардинально изменилось. Игра эволюционировала.
Реальность такова: матчей просто слишком много – но никто не хочет терять деньги. Права на телетрансляции уже проданы. Практически каждая команда владеет ареной. Им нужно заполнять эти арены по вечерам – а значит, нужны матчи. Поэтому я не думаю, что ситуация изменится, но, на мой взгляд, проблема останется – особенно по мере того, как игра становится все быстрее и быстрее. В конечном счете, когда уставшие игроки встречаются с уставшими игроками, качество баскетбола снижается», – заявил форвард «Голден Стэйт в своем подкасте.
непонятно, что лучше: чтобы звезды, на которых зритель пришел, в регулярке стабильно выходили, но халявили, или нынешний высокий уровень смены направлений, но без звезд. 82 игры точно не отменят, т.к. контракты. нба сама себя загнала. по мне, самое напрашивающееся изменение, это трехочковую по краям убрать, а дугу просто к аутам довести: тогда защите проще будет, можно будет снизить темп, а с ним и нагрузку
Как зритель, я не хочу уменьшения количества игр. При самых высоких зарплатах в мире спорта глупо жаловаться на усталость или травмы. Хотите получать всё больше, а трудиться меньше? К тому же это отменит многие статистические расчёты, расклады, рекорды, сравнения, а современная НБА очень завязана на этих цифрах и исторических сравнениях. Поэтому, ребята, не ноем, а работаем и работаем, кому не нравится никто насильно тут не держит.
Все эти рваные ахиллы, кресты, они же именно про резкие и латеральные перемещения. Темп взвинтить можно перепасовками и быстрыми атаками. Но это совсем не то же самое, что гоняться в защите за трехочковым или рвать дистанцию в атаке.
То, что братишки хотят остаться при своем и меньше работать, можно принять за аргумент. Но, на мой взгляд, в том плане, что они не хотят делиться деньгами с ролевиками. Ростеры должны быть расширены. Если не вывозите сами, то дайте другим больше возможностей.
Зарплаты Вам урезать надо, а не количество игр. И в интернет пускать по талонам, с разрешения тренера/ген менеджера
Увеличение сезона позволит больше времени на восстановление.
2. Увеличить ростер, чтобы ротация была больше и соответственно лоад менеджмент вариативнее.
3. Можно конечно вообще о сменах подумать, как в волейболе и амфуте, хоккей. То есть на защиту выставлять чисто защитную пятёрку, на атаку-только атакующих игроков.
Это позволит меньше нагружать звезд в защите, как ни крути именно на звезд ходят смотреть, которые частенько далеко не лучшие защитники (Лука, Карри, Йокич, Харден и тд)