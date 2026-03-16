Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»

Главный тренер «Наггетс» призвал Кэмерона Джонсона быть решительнее.

Форвард Кэмерон Джонсон проводит в «Денвере» непростой первый сезон и признает, что «еще привыкает и ищет свою игру».

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман отмечает, что Джонсону нужно действовать более решительно.

«Иногда он пытается выполнить идеальный розыгрыш, вместо того чтобы просто сыграть так, как подсказывает момент», – сказал Адельман.

Он добавил, что игроки должны находить свой ритм.

«Кто-то возвращается в строй, кто-то новый выходит в ротацию, и все меняется – это ощущается по-другому. Все стараются делать правильные вещи для партнера рядом с собой, и иногда это мешает естественному течению игры», – добавил тренер «Денвера».

В текущем сезоне Кэмерон Джонсон набирает в среднем 11,5 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи за игру.

Не помешал бы тренер, чтобы подсказал как играть, но где ж его взять
Материалы по теме
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
55 минут назад
Судьи ошибочно отправили Остина Ривза на линию штрафных в концовке основного времени игры с «Денвером»
сегодня, 05:20Видео
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
вчера, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
1 минуту назад
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
55 минут назад
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
сегодня, 14:49
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
сегодня, 14:20
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
сегодня, 13:46
НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году
сегодня, 13:29
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
сегодня, 11:49
Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе
сегодня, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
46 минут назад
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце
сегодня, 12:40
Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
сегодня, 11:18
Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
сегодня, 09:50
В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
сегодня, 08:03
Санти Альдама получит ортобиологическую инъекцию в колено и пропустит неопределенное время
сегодня, 06:59
Рекомендуем