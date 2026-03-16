Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»

Главный тренер «Наггетс» призвал Кэмерона Джонсона быть решительнее.

Форвард Кэмерон Джонсон проводит в «Денвере » непростой первый сезон и признает, что «еще привыкает и ищет свою игру».

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман отмечает, что Джонсону нужно действовать более решительно.

«Иногда он пытается выполнить идеальный розыгрыш, вместо того чтобы просто сыграть так, как подсказывает момент», – сказал Адельман.

Он добавил, что игроки должны находить свой ритм.

«Кто-то возвращается в строй, кто-то новый выходит в ротацию, и все меняется – это ощущается по-другому. Все стараются делать правильные вещи для партнера рядом с собой, и иногда это мешает естественному течению игры», – добавил тренер «Денвера».

В текущем сезоне Кэмерон Джонсон набирает в среднем 11,5 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи за игру.