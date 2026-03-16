Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
Ксавьер Мун пропустит ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы бедра.
Защитник «Зенита» Ксавьер Мун пропустит ближайшие матчи из-за травмы задней поверхности бедра. Повреждение было получено 14 марта в игре против «Енисея». Сроки восстановления американского защитника пока не уточняются.
Ксавьер Мун вернулся в «Зенита» в начале января. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 11,6 очка, 2 подбора и 4,6 передачи за 21,5 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Зенита»
Здоровья!
