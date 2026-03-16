Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф.

Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером» в плей-офф. Бывший игрок НБА объяснил, почему именно «Наггетс» выглядят удобным соперником для калифорнийцев.

«Когда я говорю, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером», я понимаю: у них в составе буквально бог. Я знаю, что у них есть Йокич, я это учитываю. Но все остальные – обычные игроки. И я думаю, что при определенных сочетаниях составов у них есть слабые места.

Так что это та команда, с которой «Лейкерс» хотели бы встретиться в плей-офф, потому что им придется играть медленно, а это подходит «Лейкерс». Плей-офф уже близко, и посев очень важен», – подчеркнул Аренас.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Ответ Ruslan Ruslan
https://m.sports.ru/basketball/1116729035-gilbertu-arenasu-prishlos-nadet-klounskij-kostyum-iz-za-porazheniya-le.html
На самом деле красава, что не отмазался)
Имхо на западе денвер самый сильный соперник в ПО после оклы. Идеально для лейкерс скорее уж был бы хьюстон или на худой конец волки (хотя вполне может быть повторение результата прошлого года)
Сложно представить, что для ЛАЛ сейчас есть идеальный соперник на западе. К сожалению, их проблемы во многом опережают слабости соперников. А про Денвер и вовсе абсурдно, там не то что Йокича, того же Джамала крыть нечем. Естественно, всё это при прочих равных, травмы могут поменять расклады для кого угодно.
Лол. Может, в одной игре повезёт, если у Мюррея не пойдёт - но если не будет такой комедии ошибок и судейской накачки, как в последний раз, то ничего не светит
Ответ Александр Митраков
Лол. Может, в одной игре повезёт, если у Мюррея не пойдёт - но если не будет такой комедии ошибок и судейской накачки, как в последний раз, то ничего не светит
Хаахахаххахаха
Эта ошибка была в пользу Денвера, тк после обмена штрафными Лейкерс потеряли почти 3 секунды и были вынуждены разыгрывать со своей половины квотербек пасом

И че что у Мюррея не пошло? У ЛАЛ тоже не идеально отыграли игроки
Ответ AlphaBeast2
Все пошло у него не так, что за тупой вопрос
Конечно должны быть рады, ведь это гарантия раннего отпуска.
Ну да рады, там всегда божит Мюррей))
Если память не подводит, в последние годы Лейкерс дважды без шансов отлетали от Наггетс, а тогда Леброн был ещё значимой силой, а не беспомощен как сегодня, и в команде был теневой мпв Энтони Дэвис.
Ответ Air Rodman
Тогда и Денвер был сильнее
Ответ Air Rodman
Шансы были, да ещё какие. Не просто так это был самый близкий свип в истории) На следующий сезон с 4-1 тоже что ни матч, то клатч был.
Нынешние Lakers с Лукой это уже другая команда, Денвер тут не будет фаворитом. ЛАЛ после трейда Дончича 4-2 в матчах с Наггетс идут. Ну и ещё, конечно, будет иметь большое значение посев, если ЛАЛ будут начинать дома, они будут фаворитами
