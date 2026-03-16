Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф.

Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером» в плей-офф. Бывший игрок НБА объяснил, почему именно «Наггетс» выглядят удобным соперником для калифорнийцев.

«Когда я говорю, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером », я понимаю: у них в составе буквально бог. Я знаю, что у них есть Йокич, я это учитываю. Но все остальные – обычные игроки. И я думаю, что при определенных сочетаниях составов у них есть слабые места.

Так что это та команда, с которой «Лейкерс» хотели бы встретиться в плей-офф, потому что им придется играть медленно, а это подходит «Лейкерс ». Плей-офф уже близко, и посев очень важен», – подчеркнул Аренас.