Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
Гилберт Аренас заявил, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером» в плей-офф. Бывший игрок НБА объяснил, почему именно «Наггетс» выглядят удобным соперником для калифорнийцев.
«Когда я говорю, что «Лейкерс» должны быть рады возможной встрече с «Денвером», я понимаю: у них в составе буквально бог. Я знаю, что у них есть Йокич, я это учитываю. Но все остальные – обычные игроки. И я думаю, что при определенных сочетаниях составов у них есть слабые места.
Так что это та команда, с которой «Лейкерс» хотели бы встретиться в плей-офф, потому что им придется играть медленно, а это подходит «Лейкерс». Плей-офф уже близко, и посев очень важен», – подчеркнул Аренас.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Эта ошибка была в пользу Денвера, тк после обмена штрафными Лейкерс потеряли почти 3 секунды и были вынуждены разыгрывать со своей половины квотербек пасом
И че что у Мюррея не пошло? У ЛАЛ тоже не идеально отыграли игроки
Нынешние Lakers с Лукой это уже другая команда, Денвер тут не будет фаворитом. ЛАЛ после трейда Дончича 4-2 в матчах с Наггетс идут. Ну и ещё, конечно, будет иметь большое значение посев, если ЛАЛ будут начинать дома, они будут фаворитами