Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона

«Галатасарай » усилил заднюю линию разыгрывающим Буги Эллисом. 25-летний американец подписал контракт до конца сезона-2025/26 и поможет турецкому клубу в Баскетбольной лиге чемпионов.

В этом сезоне Эллис выступал за «Дубай », проведя пять матчей в Евролиге и набирая в среднем 10,4 очка, 2 подбора и 1,2 передачи за 17,8 минуты.