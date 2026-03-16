Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
«Галатасарай» усилил заднюю линию разыгрывающим Буги Эллисом. 25-летний американец подписал контракт до конца сезона-2025/26 и поможет турецкому клубу в Баскетбольной лиге чемпионов.
В этом сезоне Эллис выступал за «Дубай», проведя пять матчей в Евролиге и набирая в среднем 10,4 очка, 2 подбора и 1,2 передачи за 17,8 минуты.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Галатасарая»
