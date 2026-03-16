Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»

Чарания: Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон.

По информации инсайдера Шэмса Чарании , ветеран «Лейкерс » Леброн Джеймс все еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры.

«Леброн еще не принял решения о том, будет ли он продолжать играть. В лиге в целом и у него есть ощущение, что он сыграет как минимум еще один сезон. Его будущее во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон», – сказал Чарания в эфире программы ESPN Get Up.

В текущем сезоне Джеймс набирает в среднем 21,3 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру. «Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 42-25.