Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»

Чарания: Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс все еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры.

«Леброн еще не принял решения о том, будет ли он продолжать играть. В лиге в целом и у него есть ощущение, что он сыграет как минимум еще один сезон. Его будущее во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон», – сказал Чарания в эфире программы ESPN Get Up.

В текущем сезоне Джеймс набирает в среднем 21,3 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру. «Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 42-25.

ЛАЛ нужно принять решение вместо Леброна. Настало время строить команду без него
если он сыграет еще минимум сезон, то там где один , там и два, потому что в 28 м олимпиада дома, дед еще одно золото захочет урвать, даже если играть будет 5 минут
Даже интересно, что они смогут показать в ПО. Так-то у них 3 довольно ярких игрока, если Ривз не сдуется и все будут здоровы. Плюс Смарт и Эйтон способны выдать базу. Но ещё интересней, сможет ли Вемба тащить САС в ПО. Кажется, в этом сезоне игры на вылет будут ещё интереснее.
"может да, может нет, а может пошли вы"
инсайдер Шэмс Чарания
Пакистанец как обычно в своем стиле выдал инсайд. Абсолютно непонятно от чего зависит следующий сезон деда. То ли если возьмут вдруг гайку, то завершит карьеру или не возьмут, то продолжит или просто куда то перейдёт.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Пакистанец как обычно в своем стиле выдал инсайд. Абсолютно непонятно от чего зависит следующий сезон деда. То ли если возьмут вдруг гайку, то завершит карьеру или не возьмут, то продолжит или просто куда то перейдёт.
У Чарании есть две категории твитов: инсайды и его мысли. И вот вторая категория всегда бред. Эта новость из второй
Этот сезон хорошо показывает, что Лейкерс лучше, когда кто-то из троих не играет. По логике конечно получается, что убирать нужно Леброна. Но я сомневаюсь, что решать будут по логике.
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна это 50/50, скриньте»
Материалы по теме
Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»
вчера, 16:52
Гениальный пас Йокича, нырок Леброна, победный от Дончича. Что за матч между «Лейкерс» и «Денвером»!
вчера, 09:40
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
вчера, 07:46
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
1 минуту назад
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
16 минут назад
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
32 минуты назад
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
48 минут назад
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Дрэймонд Грин считает, что НБА стоит сократить сезон до 72 игр: «Темп, в котором играют сейчас, и темп 90‑х годов – это колоссальная разница»
сегодня, 16:22
Дэвид Адельман о Кэмероне Джонсон: «Иногда он ищет идеальный розыгрыш вместо простого решения»
сегодня, 16:01
Гилберт Аренас: «Лейкерс» должны быть рады встрече с «Денвером» в плей-офф»
сегодня, 15:28
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
20 минут назад
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Рекомендуем