Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
По информации инсайдера Шэмса Чарании, ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс все еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры.
«Леброн еще не принял решения о том, будет ли он продолжать играть. В лиге в целом и у него есть ощущение, что он сыграет как минимум еще один сезон. Его будущее во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон», – сказал Чарания в эфире программы ESPN Get Up.
В текущем сезоне Джеймс набирает в среднем 21,3 очка, 7 передач и 5,7 подбора за игру. «Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 42-25.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
