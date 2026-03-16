Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом.

Пол Пирс заявил, что «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом, который мог бы направить команду в решающий момент.

«Не хочу сказать, что Энтони Эдвардс или Джулиус Рэндл – не лидеры. Но я также считаю, что, когда ты стремишься выиграть чемпионат, в раздевалке должен быть кто‑то, кого все уважают, кто уже бывал «на вершине». Такой человек может помочь остальным.

Например, у нас в «Бостоне » были ветераны – Рэй Аллен, Кевин Гарнетт, я сам, но мы тогда не выигрывали чемпионат. При этом присутствие в раздевалке Джеймса Поузи , который уже выигрывал титул, было для нас важно.

И, думаю, именно этого не хватает «Тимбервулвз» – человека с большим опытом, кто мог бы сказать: «Ребята, вот и настало время плей‑офф, нужно сосредоточиться, правильно выстраивать режим тренировок – и обратить внимание на множество мелких деталей», – отметил чемпион НБА-2008.