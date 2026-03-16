Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА

Сильвен Франсиско хочет в НБА и может покинуть «Жальгирис» этим летом.

Сильвен Франсиско , проводящий лучший сезон в карьере за «Жальгирис », намерен попробовать свои силы в НБА . Как сообщает Eurohoops, в контракте 28-летнего французского защитника прописана «посильная» сумма отступных, что позволит ему летом изучить варианты в Америке.

В текущем сезоне Евролиги Франсиско набирает в среднем 17 очков, 6,4 передачи и 3,1 подбора за 26,8 минуты. Он является одним из главных открытий турнира и ключевым игроком литовского клуба.

Ранее Франсиско подтвердил конкретный интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».