Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА

Сильвен Франсиско хочет в НБА и может покинуть «Жальгирис» этим летом.

Сильвен Франсиско, проводящий лучший сезон в карьере за «Жальгирис», намерен попробовать свои силы в НБА. Как сообщает Eurohoops, в контракте 28-летнего французского защитника прописана «посильная» сумма отступных, что позволит ему летом изучить варианты в Америке.

В текущем сезоне Евролиги Франсиско набирает в среднем 17 очков, 6,4 передачи и 3,1 подбора за 26,8 минуты. Он является одним из главных открытий турнира и ключевым игроком литовского клуба.

Ранее Франсиско подтвердил конкретный интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Если попадёт в НБА интересно будет посмотреть на него
вообще не интересно. слишком мелкий. в сливающей команде в конце ротации то почему нет. бобуа ларкин лойд дозьер ниликина дорси фурнье и еще много много много. если у мицича не получилось) но нба если ты играешь это мечта и попробовать конечно охота но толку 100% не будет
