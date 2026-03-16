«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА

«Миннесота» или «Мемфис» могут стать командами Восточной конференции.

Совет управляющих НБА на следующей неделе проведет голосование по вопросу расширения лиги за счет новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. Если голосование пройдет успешно, ожидается, что новые клубы начнут выступления в сезоне-2028/29.

В случае одобрения расширения, представители НБА предполагают, что «Миннесота » или «Мемфис » будут переведены в Восточную конференцию. Обе новые команды находятся на Западе, что создаст дисбаланс между конференциями.

«Миннесота» и «Мемфис» уже давно упоминаются как кандидаты на перевод в другую конференцию. Обе команды географически расположены ближе к клубам Восточной конференции, чем к клубам своих дивизионов в Западной конференции.