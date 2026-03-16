22

«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА

Совет управляющих НБА на следующей неделе проведет голосование по вопросу расширения лиги за счет новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. Если голосование пройдет успешно, ожидается, что новые клубы начнут выступления в сезоне-2028/29.

В случае одобрения расширения, представители НБА предполагают, что «Миннесота» или «Мемфис» будут переведены в Восточную конференцию. Обе новые команды находятся на Западе, что создаст дисбаланс между конференциями.

«Миннесота» и «Мемфис» уже давно упоминаются как кандидаты на перевод в другую конференцию. Обе команды географически расположены ближе к клубам Восточной конференции, чем к клубам своих дивизионов в Западной конференции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoНБА
logoМемфис
logoМиннесота
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Миннесоте удобнее должно быть.Там под боком Милуоки,Чикаго и т.д
Запад будет совсем монструозный, потому что в Вегасе все отдыхать будут и он победы соберёт дополнительные , а в Сиэтле болельщики с ума сойдут от счастья )
Ответ Tim Timson
Я б не стал за вегас играть. Приходишь 18 летним из гетто и спускаешь всё на порнозвезд и рулетку
Ответ Олененок Бэмби
Хорошо. Тебя не берём)
Да это и так было понятно
Ответ Dmitry Singular
Не до конца. Географически, Новый Орлеан западнее Миннеаполиса и на одной мередианной линии с Мемфисом.
Но, видимо, цель - перевезти команду посильнее
Ответ swearengenquotes
Наверное вы правы, просто сколько себя помню, все время речь шла о том, что Мемфис и Минька на Восток уйдут при расширении
Новый Орлеан уже был на востоке, почему их не вернуть. Тем более если добавится две команды , то и переносить надо 2 команды видимо
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
44 минуты назад
Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
54 минуты назад
Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа
сегодня, 20:33
Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА
сегодня, 20:00
Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»
сегодня, 19:48
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
сегодня, 19:15
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
сегодня, 18:44
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
сегодня, 18:28
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
сегодня, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
сегодня, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
сегодня, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Рекомендуем