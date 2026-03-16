16

НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году

По информации инсайдера Шэмса Чарании, НБА проведет голосование на заседании Совета управляющих 24–25 марта по вопросу изучения возможности расширения лиги за счет новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. По данным источников ESPN, именно эти два города рассматриваются в качестве кандидатов, а команды могут начать выступление в сезоне-2028/29.

Среди владельцев клубов и руководства лиги усиливается поддержка идеи одобрить изучение потенциальных заявок. По оценкам представителей индустрии, их стоимость может составить от 7 до 10 миллиардов долларов за команду.

Первое голосование позволит лиге начать изучение процесса покупки команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. Затем позже в этом году может состояться финальное голосование, которое должно утвердить расширение лиги до 32 команд – если предложения инвесторов достигнут необходимого порога.

В обоих раундах голосования решение должно быть поддержано как минимум 23 из 30 владельцев клубов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Леброн за Лас Вегас будет играть, как первый в истории играющий владелец! Я и название уже знаю: Las Vegas Chosens
Ответ Невралгия Ребрачи
это запрещено правилами лиги.
Ответ quznez
Когда это кому то мешало? Сейчас запрещено, а через два года будет разрешено. Придумают гениальную формулировку еще почему можно и почему именно ему.... Или он будет не мажоритарным (а тут Рич Пол еще на 34), а миноритарным в 33%, что нибудь в таком духе.

Да и за 23 его сезона в Лиге как будто мало чего ради него в правилах менялось, начнем перечислять с нулевого шага?)))
Как раз под прощальные гастроли Дюранта. Закончить там, где начинал
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Он начинал совсем по сути в другом месте, хоть и названия будут совпадать. Ждут ли его там в новых Соникс очень большой вопрос.. Как сказал великий ум из АвтоВАЗа "можно, но зачем?". Дюрант не самый преданный человек. И зачем франшизе ему какие то почести давать )))
А кто-нибудь в курсе, Сиэтлу вернут Сониксов с их символикой, или у Оклы права ????
Ответ den dare
При переезде Оклы обговариваллсь, что как только в Сиэтле появится команда, то Оклахома вернёт права, и начнёт отсчитывать историю с 2008 года
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Благодарю !!!👍
В Вегасе только баскета не хватает,чтоб были представлены все главные лиги)НХЛ уже есть,НФЛ тоже,скоро бейсбольный Окленд туда переедет
Кемп с Пэйтоном усиленно работают в зале, готовятся
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У НБА миллион вариантов для борьбы со сливом матчей. Но не факт, что хоть один сработает
сегодня, 12:42
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 21:08
Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
сегодня, 20:58
Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа
сегодня, 20:33
Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА
сегодня, 20:00
Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»
сегодня, 19:48
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
сегодня, 19:15
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
сегодня, 18:44
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
сегодня, 18:28
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
сегодня, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
сегодня, 19:28
Остоя Мияйлович о будущем Карлика Джонса: «Существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества»
сегодня, 18:56
«Баскония» проведет домашние матчи Евролиги с «Хапоэлем» и «Маккаби» без зрителей
сегодня, 17:11
Нэйт Руверс близок к продлению контракта с «Валенсией»
сегодня, 16:56
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
сегодня, 16:44
83 очка Адебайо, возвращение Тейтума, рекорд Гилджеса-Александера, гонка за MVP и восточные расклады. Главное в НБА
сегодня, 16:15ВидеоСпортс"
Ксавьер Мун получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 15:37
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
сегодня, 15:12Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:31Видео
Рекомендуем