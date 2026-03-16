НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году

НБА вынесет на голосование расширение лиги – Лас-Вегас и Сиэтл главные кандидаты.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, НБА проведет голосование на заседании Совета управляющих 24–25 марта по вопросу изучения возможности расширения лиги за счет новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. По данным источников ESPN, именно эти два города рассматриваются в качестве кандидатов, а команды могут начать выступление в сезоне-2028/29.

Среди владельцев клубов и руководства лиги усиливается поддержка идеи одобрить изучение потенциальных заявок. По оценкам представителей индустрии, их стоимость может составить от 7 до 10 миллиардов долларов за команду.

Первое голосование позволит лиге начать изучение процесса покупки команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. Затем позже в этом году может состояться финальное голосование, которое должно утвердить расширение лиги до 32 команд – если предложения инвесторов достигнут необходимого порога.

В обоих раундах голосования решение должно быть поддержано как минимум 23 из 30 владельцев клубов.