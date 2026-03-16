Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 9 – 15 марта в символическую пятерку вошли атакующие защитники Тайрон Брюэр (УНИКС) и Ксавьер Мун («Зенит»), форвард Игорь Вольхин («Автодор»), а также центровые Руслан Абдулбасиров (УНИКС) и Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
