Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 9 – 15 марта в символическую пятерку вошли атакующие защитники Тайрон Брюэр (УНИКС) и Ксавьер Мун («Зенит »), форвард Игорь Вольхин («Автодор »), а также центровые Руслан Абдулбасиров (УНИКС ) и Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань»).