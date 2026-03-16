Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце

Юбенксу потребуется хирургическая операция.

Центровой «Сакраменто » Дрю Юбэнкс получил диагноз «разрыв локтевой коллатеральной связки» большого пальца левой руки и перенесет операцию по восстановлению.

Баскетболист травмировался в проигранном матче с «Шарлотт». В той игре он провел чуть менее 15 минут, набрав 4 очка, 6 подборов и 2 передачи.

Юбэнкс принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 5,2 очка и 3 подбора за 13,1 минуты.

Хотя «Кингс» не предоставили официальных сроков восстановления игрока, маловероятно, что Юбэнкс снова сыграет в текущем сезоне, учитывая, что до конца «регулярки» осталось четыре недели.