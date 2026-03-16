Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»

Карри намерен вернуться на паркет в текущем сезоне.

Травмированный лидер «Голден Стэйт » Стефен Карри не готов сдаться и пропустить остаток сезона.

«Это не в нашем духе. Если нам есть за что бороться, мы играем. Так что я работаю над возвращением.

Я знаю, что мы ослаблены, но суть моей травмы заключается в том, что мы получаем информацию день ото дня: «Могу ли я играть, не опасаясь? Быть собой на площадке и не подвергать себя опасности в краткосрочной или долгосрочной перспективе?» И потом, у нас все еще есть за что бороться. Мы бы хотели увидеть парней в серии плей-офф и попытать счастья. Надеюсь увидеть эту команду в нынешнем составе здоровой на каком-то отрезке, чтобы узнать как можно больше и побороться. В этом наша суть», – сказал звездный защитник.

Карри не играет с 30 января и только недавно вернулся на паркет для индивидуальных тренировок. Клуб надеется, что он сможет принять участие в нескольких матчах регулярного чемпионата и войти в ритм перед турниром плей-ин, в котором «Уорриорс» (32-35) должны участвовать уже через несколько недель.