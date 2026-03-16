  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
10

Травмированный лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри не готов сдаться и пропустить остаток сезона.

«Это не в нашем духе. Если нам есть за что бороться, мы играем. Так что я работаю над возвращением.

Я знаю, что мы ослаблены, но суть моей травмы заключается в том, что мы получаем информацию день ото дня: «Могу ли я играть, не опасаясь? Быть собой на площадке и не подвергать себя опасности в краткосрочной или долгосрочной перспективе?» И потом, у нас все еще есть за что бороться. Мы бы хотели увидеть парней в серии плей-офф и попытать счастья. Надеюсь увидеть эту команду в нынешнем составе здоровой на каком-то отрезке, чтобы узнать как можно больше и побороться. В этом наша суть», – сказал звездный защитник.

Карри не играет с 30 января и только недавно вернулся на паркет для индивидуальных тренировок. Клуб надеется, что он сможет принять участие в нескольких матчах регулярного чемпионата и войти в ритм перед турниром плей-ин, в котором «Уорриорс» (32-35) должны участвовать уже через несколько недель.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если ещё Порзи вылечат на 2 матча плей-ин, то можно в плов попасть, а там уже для нынеших ГСВ " лишь бы участие"
Ответ
ГСВ только победа интресна, вылет в 1 ранде не стоит выхода. Лучше получить пик повыше, и подождать год когда все будут здоровы.
Ответ
Да они всё равно драфтовать не умеют
травмы добили сезон
Пипец не повезёт той команде, против которой ровно в одной игре плей-ин выйдут Карри, Грин, Порзи и вся остальная банда вместе. В отдельно взятой игре они дёрнут любого.

А потом травмируются в плей-офф 🙈
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
