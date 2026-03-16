Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»

Адетокумбо считает, что его травма не является серьезной.

Звездный форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо повредил колено в игре против «Индианы». После матча баскетболист сообщил, что не планирует проходить визуализирующие обследования. Двукратный MVP считает, что мог бы доиграть матч до конца, но решил последовать совету медицинского штаба «Бакс».

«Я просто поеду домой, посплю, посмотрю, как буду чувствовать себя завтра, попробую позаниматься с весами. Если почувствую какой-то дискомфорт, тогда буду думать, что делать дальше. На данный момент меня это особо не беспокоит», – сказал Адетокумбо.

До ухода с паркета форвард успел отметиться 31 очком, 14 подборами и 8 передачами. «Бакс» довели матч до победы – 134:123.