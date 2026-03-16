Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе

«Кингс» не будут намеренно проигрывать, пока Кристи руководит командой.

Как сообщает репортер Мэтт Джордж, главный тренер «Сакраменто » Даг Кристи подтвердил свою позицию относительно «танкинга». Специалист заявил, что пока он работает в клубе, «Кингс» никогда не будут этим заниматься. Каждый раз, выходя на паркет, команда будет пытаться победить.

По словам Кристи, стратегия намеренных поражений вредит молодым игрокам, которые уже сейчас находятся в команде. Кроме того, он напомнил, что в прошлом году «Даллас» выиграл лотерею драфта (получив право выбирать под первым номером) как раз после того, как обыграл «Кингс» в плей-ин.

На данный момент «Сакраменто» занимает последнее место в Западной конференции. Команды выиграла 4 из 5 последних матчей и улучшила свой результат до 18-51.