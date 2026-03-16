Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе

«Кингс» не будут намеренно проигрывать, пока Кристи руководит командой.

Как сообщает репортер Мэтт Джордж, главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи подтвердил свою позицию относительно «танкинга». Специалист заявил, что пока он работает в клубе, «Кингс» никогда не будут этим заниматься. Каждый раз, выходя на паркет, команда будет пытаться победить.

По словам Кристи, стратегия намеренных поражений вредит молодым игрокам, которые уже сейчас находятся в команде. Кроме того, он напомнил, что в прошлом году «Даллас» выиграл лотерею драфта (получив право выбирать под первым номером) как раз после того, как обыграл «Кингс» в плей-ин.

На данный момент «Сакраменто» занимает последнее место в Западной конференции. Команды выиграла 4 из 5 последних матчей и улучшила свой результат до 18-51.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Мэтта Джорджа в соцсети X
следующая новость - Даг Кристи уволен из Сакраменто
Дэнни Эйндж, прочитавший эту новость
Он просто в курсе, что лига все равно не отдаст им пик в топ 3
Ответ inqvizitor
Он просто в курсе, что лига все равно не отдаст им пик в топ 3
Всё верно, надо Далласу и Сан Антанио, что бы баланс в лиге был и заодно не спалятся ниразу
18-51 и это они еще не танковали, ну зверюги
Молодец Даг. Уверен, что болельщики выразят тебе безграничный рэспэкт за твою принципиальную позицию. Пусть лучше команда так и барахтается на дне таблицы годами, чем получит условного Дебанцу.
Да, это не красиво. Но такие условия создала сама лига. Это не проблема клуба, это проблема всей лиги. И если созданный инструментарий по поручению пиков работает именно так, то им нужно пользоваться.
Честная вспомнилась)
Материалы по теме
Демар Дерозан стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков и 10+ передач
сегодня, 06:39Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
вчера, 08:03
В НБА новая математика: теперь считают не трехочковые, а владения
14 марта, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
59 минут назад
Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
сегодня, 20:58
Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа
сегодня, 20:33
Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА
сегодня, 20:00
Тим Каваками: «Уорриорз» не захотят платить Подземски столько же, сколько Джордану Пулу»
сегодня, 19:48
Майлз Тернер о Зубаце в «Индиане»: «Он больше играет в посте, а Халибертону нужно пространство. Посмотрим, что выйдет»
сегодня, 19:15
Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»
сегодня, 18:44
Деррик Уайт – Люку Корнету: «Я думал, мое сообщение убедит тебя вернуться в «Бостон», но, очевидно, оно мало что значило»
сегодня, 18:28
Билл Симмонс: «Травма Леброна пошла на пользу «Лейкерс»
сегодня, 17:53
Кейонте Джордж рискует лишиться шанса на звание «Самого прогрессирующего игрока сезона» из-за травмы
сегодня, 17:33
