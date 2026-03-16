Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе
«Кингс» не будут намеренно проигрывать, пока Кристи руководит командой.
Как сообщает репортер Мэтт Джордж, главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи подтвердил свою позицию относительно «танкинга». Специалист заявил, что пока он работает в клубе, «Кингс» никогда не будут этим заниматься. Каждый раз, выходя на паркет, команда будет пытаться победить.
По словам Кристи, стратегия намеренных поражений вредит молодым игрокам, которые уже сейчас находятся в команде. Кроме того, он напомнил, что в прошлом году «Даллас» выиграл лотерею драфта (получив право выбирать под первым номером) как раз после того, как обыграл «Кингс» в плей-ин.
На данный момент «Сакраменто» занимает последнее место в Западной конференции. Команды выиграла 4 из 5 последних матчей и улучшила свой результат до 18-51.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
https://media.tenor.com/SohzwfaC-doAAAAM/jack-nicholson-nods.gif
Да, это не красиво. Но такие условия создала сама лига. Это не проблема клуба, это проблема всей лиги. И если созданный инструментарий по поручению пиков работает именно так, то им нужно пользоваться.