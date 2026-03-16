Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)

Эмбиид достиг идеального баланса сыгранных и пропущенных матчей.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продолжает пропускать матчи из-за травмы косых мышц живота. В последний раз MVP-2023 выходил на площадку в феврале.

Сегодняшняя игра против «Портленда» стала для Эмбиида 465-й пропущенной за карьеру в регулярных чемпионатах. Сыгранных матчей на счету центрового ровно столько же.

Приняв участие всего в 33 играх текущего сезона, Эмбиид является вторым лучшим бомбардиром «Сиксерс», набирая в среднем 26,6 очка, а также 7,5 подбора и 3,9 передачи за 31,2 минуты на паркете.