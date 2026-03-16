Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)

Эмбиид достиг идеального баланса сыгранных и пропущенных матчей.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продолжает пропускать матчи из-за травмы косых мышц живота. В последний раз MVP-2023 выходил на площадку в феврале.

Сегодняшняя игра против «Портленда» стала для Эмбиида 465-й пропущенной за карьеру в регулярных чемпионатах. Сыгранных матчей на счету центрового ровно столько же.

Приняв участие всего в 33 играх текущего сезона, Эмбиид является вторым лучшим бомбардиром «Сиксерс», набирая в среднем 26,6 очка, а также 7,5 подбора и 3,9 передачи за 31,2 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Даже Кавай такой херни себе не позволяет) ахах. Зион может быть..
Ответ mos10eo
Даже Кавай такой херни себе не позволяет) ахах. Зион может быть..
По сравнению с Эмбиидом Кавай вообще железный человек🤣
Реальная зп Эмбиида в два раза выше номинальной)
бен закончил, жоэлька половину матчей пропустил вот тебе и весь процесс
Ответ Streetbor
бен закончил, жоэлька половину матчей пропустил вот тебе и весь процесс
Картер-Уильямс, Ноэль, Окафор и Фульц обиделись, что про них забыли
Ответ signori
Картер-Уильямс, Ноэль, Окафор и Фульц обиделись, что про них забыли
Список - боль! Картер-Уильямс тут не совсем в тему, он был (навскидку) под 12-13 пиком.
Ноэль 6-ой.
А вот Окафор (3) и Фульц (1) - это ппц.
Окафор просто попал не в своё время, игрок штрафной + оказался с дурью.
Фульца просто подвело здоровье.
У Зиона не травмы, он в бургерной пропадает !!!☝️☝️☝️
Чёт много отыграл.... по ощущениям там 2 к 3
Пошел за бутылкой
Сразу видно фаната Таноса

Perfectly balanced, as all things should be
