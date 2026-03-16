Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
Эмбиид достиг идеального баланса сыгранных и пропущенных матчей.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продолжает пропускать матчи из-за травмы косых мышц живота. В последний раз MVP-2023 выходил на площадку в феврале.
Сегодняшняя игра против «Портленда» стала для Эмбиида 465-й пропущенной за карьеру в регулярных чемпионатах. Сыгранных матчей на счету центрового ровно столько же.
Приняв участие всего в 33 играх текущего сезона, Эмбиид является вторым лучшим бомбардиром «Сиксерс», набирая в среднем 26,6 очка, а также 7,5 подбора и 3,9 передачи за 31,2 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ноэль 6-ой.
А вот Окафор (3) и Фульц (1) - это ппц.
Окафор просто попал не в своё время, игрок штрафной + оказался с дурью.
Фульца просто подвело здоровье.
Perfectly balanced, as all things should be