Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
Керр добавил еще одну награду в свою коллекцию.
Короткометражный документальный фильм «Все пустые комнаты», одним из продюсеров которого выступил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, получил премию «Оскар».
Фильм рассказывает о документальном проекте, в рамках которого корреспонденты семь лет путешествовали по США, фиксируя нетронутые спальни детей, погибших в результате стрельбы в школах.
Помимо Керра, из знаменитостей НБА «Оскар» также получали Кобе Брайант (2018) за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», а также Шакил О’Нил и Стефен Карри (2022) как исполнительные продюсеры документального короткометражного фильма «Королева баскетбола».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Priority Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Так-то ещё в 2021 году Дюрант и Конли числились в составе продюсеров, взявших Оскар, также как Шакил, Карри и Керр. Но по факту лишь Кобе брал кубок в руки, а не числился в заявке
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем