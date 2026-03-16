Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»

Керр добавил еще одну награду в свою коллекцию.

Короткометражный документальный фильм «Все пустые комнаты», одним из продюсеров которого выступил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр , получил премию «Оскар».

Фильм рассказывает о документальном проекте, в рамках которого корреспонденты семь лет путешествовали по США, фиксируя нетронутые спальни детей, погибших в результате стрельбы в школах.

Помимо Керра, из знаменитостей НБА «Оскар» также получали Кобе Брайант (2018) за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», а также Шакил О’Нил и Стефен Карри (2022) как исполнительные продюсеры документального короткометражного фильма «Королева баскетбола».