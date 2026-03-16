Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой

У Вуйошевича серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщает Sportklub, легендарный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич был доставлен в одну из больниц Белграда из-за проблем с сердцем. Также были обнаружены проблемы с почками и сильное воспаление легких.

В мае Вуйошевичу сделали трансплантацию почки в Минске после многолетних сеансов диализа.

Согласно последней информации, сейчас тренер чувствует себя немного лучше, но врачи все еще борются за спасение его почки.

В 2010 году Вуйошевич возглавлял московский ЦСКА, но был отправлен в отставку из-за неудачного старта в Евролиге.